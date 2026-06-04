Sanità cuneese, l'assessore regionale Riboldi fa il punto sulle emergenze e i servizi [VIDEO]

Pomeriggio cuneese per l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi per affrontare i nodi critici per il territorio di competenza dell'Asl Cn1.
Prima tappa alla struttura di Monserrato a Borgo San Dalmazzo che a dicembre 2025 ha riaperto per accogliere ospiti con disturbi del comportamento alimentare. Due i nuclei da 20 posti letto, uno destinato ai grandi obesi e ai non classificati, mentre il secondo a persone anoressiche.
La Residenza “Villa Giulietta” ha trovato nuova collocazione dopo il trasferimento da Prunetto e dando così il nome alla struttura borgarina. Al primo piano trova sede invece la Residenza Romeo.
Era stato lo stesso predecessore di Riboldi, Luigi Genesio Icardi a dare l'annuncio insieme alla sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione che dopo la chiusura nel 2021 sarebbe stata finalmente riaperta sotto la gestione di Agathon srl.
Guarda qui l'intervista all'assessore Riboldi:
Seconda tappa di giornata per Riboldi il tavolo a Cuneo con Azienda Zero, i sindaci e la direzione dell'Asl Cn1 per fare il punto sulla riorganizzazione del servizio 118.
E infine l'incontro in Comune a Mondovì per fare il punto sull'ospedale di zona, che negli ultimi tempi è stato al centro di forte preoccupazione per la fuga di figure professionali, tra cui radiologi.