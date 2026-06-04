Busca premia Edoardo Leo con il Premio Cinematografico Alpi del Mare

Sabato 13 giugno alle ore 21.00 il Circolo Méliès torna con il Premio Cinematografico Alpi del Mare - Città di Busca, l'evento cinematografico buschese più prestigioso dell'anno. Quest'anno, ha voluto portare entro le mura della Sala cittadina uno dei più iconici volti del panorama artistico italiano, attore, regista, conduttore, imitatore, doppiatore, musicista: Edoardo Leo, che ritirerà dalle mani del critico cinematografico Giancarlo Zappoli, direttore di MyMovies e partner dell'iniziativa. L’organizzazione del Premio, curata dal Cineclub Méliès, non sarebbe stata possibile senza il sostegno degli Sponsor e della Città di Busca - Assessorato alla Cultura.

L'importante riconoscimento, creato nel 2017, in occasione dei sessant'anni del Cine-teatro Lux di Busca e tributato con cadenza annuale, pone l'attenzione su personalità di spicco del mondo del cinema, che si sono distinte per una carriera di successi e autorevoli collaborazioni artistiche; personalità amate dal grande pubblico che sono entrate nel cuore degli spettatori per lavori di pregiata fattura. Ad aprire l'Albo d'oro, nel 2017, Giuseppe Battiston, seguito nel 2018 da Margherita Buy, nel 2019 da Claudio Bisio e, dopo gli anni del CoVID, nel 2022 da Silvio Orlando, nel 2023 da Pupi Avati, nel 2024 da Claudia Gerini e nel 2025 da Neri Marcorè.



"Il Comune è orgoglioso di sostenere una realtà culturale di così alto profilo – dichiara il sindaco Ezio Donadio –. In questi nove anni il Premio Alpi del Mare ha saputo portare sul palco ospiti di rilievo internazionale, confermandosi un appuntamento di grande richiamo per il nostro territorio. A questo importante riconoscimento si affianca la programmazione annuale del Circolo Méliès, che propone un’offerta culturale di qualità, capace di arricchire e distinguersi nel panorama delle sale cinematografiche locali".

Il Premio vuole essere una menzione speciale all'ospite. La prima serata è da considerarsi centrale: è in questo frangente che l'ospite incontra il pubblico e riceve il Premio. Dopo la consegna della targa in cristallo, sarà proiettato “Diciotto anni dopo”, esordio alla regia di Edoardo Leo. Il film racconta il difficile ricongiungimento tra i fratelli Mirko e Genziano, divisi da un silenzio lungo due decenni dopo la tragica morte della madre. Le loro vite hanno preso strade opposte: Genziano è diventato un freddo broker a Londra, mentre Mirko è rimasto a Roma, bloccato in un'esistenza apatica. A unirli nuovamente è la morte del padre, il quale lascia come ultima volontà l'obbligo di compiere un viaggio insieme su una vecchia auto d'epoca, per portare le sue ceneri in Calabria accanto alla moglie. Questo viaggio forzato verso il sud, arricchito dall'incontro con una misteriosa autostoppista, costringerà i due fratelli a confrontarsi con i fantasmi del passato, i rancori e i segreti di famiglia, offrendo loro l'ultima possibilità di riscoprire il proprio legame.

La premiazione è il preludio all'omaggio successivo, con un trittico di pellicole che vedono Edoardo Leo indiscusso protagonista: “Era ora” di Alessandro Aronadio lunedì 15 giugno, “Per te” di Alessandro Aronadio lunedì 22 giugno e “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno lunedì 29 giugno. Spettacolo ore 21 e ingresso 4 euro.