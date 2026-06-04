Funicolare di Mondovì, arriva la proroga di quattro anni per la revisione

La revisione della funicolare cittadina di Mondovì avrà una proroga di quattro anni. È quanto comunicato nei giorni scorsi al Comune dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, che ha accolto pienamente la richiesta dell’amministrazione per ottenere più tempo utile alla ricerca dei finanziamenti necessari.

Una decisione che consente di scongiurare, almeno per ora, la chiusura dell’impianto entro l’autunno e che viene letta come un passaggio fondamentale per il futuro di uno dei simboli della città. Il Comune potrà così continuare a lavorare sul reperimento delle risorse indispensabili per l’intervento complessivo di revisione, troppo oneroso da sostenere in tempi brevi con le sole casse municipali.

"Un sincero ringraziamento all’Agenzia, ai tecnici e a tutti coloro che hanno compreso, a più livelli, l’importanza strategica della funicolare cittadina e la contestuale impossibilità del Comune di farsi carico di un costo così esorbitante in pochi mesi", commentano il sindaco Luca Robaldo e l’assessore ai Trasporti Gabriele Campora.

La proroga fino al 2030 non comporterà ripercussioni sulla sicurezza di utenti e passeggeri. Ogni anno, infatti, l’autorizzazione sarà confermata solo dopo l’esito positivo dei controlli speciali sulle componenti meccaniche ed elettriche e delle prove funzionali dell’impianto. In questo modo la funicolare continuerà a essere sottoposta a verifiche straordinarie, restando in servizio salvo brevi sospensioni durante le operazioni tecniche.