Attualità | 10 marzo 2026, 09:43

Provincia Granda, la perturbazione riporta la neve sopra i 1300 metri

Migliora dalla serata, ma la settimana sarà marcata da una spiccata variabilità

Come anticipato ieri nel consueto appuntamento del òlunedì con le previsioni della settimana di Datameteo, stiamo entrando in un periodo contrassegnato da variabilità climatica e dal passaggio, rapido ma frequente, di varei perturbazioni. 

La prima è arrivata, con il carico di nuvole tra oggi e domani, associate a deboli precipitazioni, più significative sul Piemonte meridionale ed orientale, insieme ad un temporaneo calo delle temperature diurne e aumento delle minime notturne. 

Le precipitazioni sono nevose attorno ai 1300-1500 metri.

Migliora tra stasera e domani mattina, ma le condizioni atmosferiche rimarranno comunque ancora all'insegna di una spiccata variabilità, con la possibilità di nuovi brevi rovesci tra mercoledì notte e giovedì mattina.

Barbara Simonelli

