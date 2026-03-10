Provincia Granda, la perturbazione riporta la neve sopra i 1300 metri

Come anticipato ieri nel consueto appuntamento del òlunedì con le previsioni della settimana di Datameteo, stiamo entrando in un periodo contrassegnato da variabilità climatica e dal passaggio, rapido ma frequente, di varei perturbazioni.

La prima è arrivata, con il carico di nuvole tra oggi e domani, associate a deboli precipitazioni, più significative sul Piemonte meridionale ed orientale, insieme ad un temporaneo calo delle temperature diurne e aumento delle minime notturne.

Le precipitazioni sono nevose attorno ai 1300-1500 metri.

Migliora tra stasera e domani mattina, ma le condizioni atmosferiche rimarranno comunque ancora all'insegna di una spiccata variabilità, con la possibilità di nuovi brevi rovesci tra mercoledì notte e giovedì mattina.