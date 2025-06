All'istituto comprensivo di San Michele Mondovì si chiude un anno di sport, energia e inclusione

È stato un anno dedicato allo sport, quello che si è appena concluso, all'istituto comprensivo di San Michele Mondovì.

Lo scorso settembre l’anno scolastico è iniziato con la Giornata dell’accoglienza per tutte le classi di Vicoforte e, in contemporanea, anche a San Michele: una festa dedicata all’atletica e al gioco all’aperto, in collaborazione con l’Atletica Mondovì, partner storico del nostro Istituto.

Durante l’anno gli alunni sono stati protagonisti di numerose esperienze sportive:

A novembre, gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ai Giochi Sportivi Studenteschi di corsa campestre, affrontando freddo e fango con determinazione. A febbraio, è stata la volta della gara di sci alpino ad Artesina. Nel mese di marzo, le classi seconde e terze hanno vissuto la tradizionale Giornata bianca a Prato Nevoso, mentre altri studenti hanno partecipato a una gara di arrampicata a Mondovì.

Ad aprile, due squadre si sono distinte nella staffetta di nuoto, preparandosi con allenamenti intensi e tanto impegno. Maggio ha visto la seconda edizione del torneo di calcio a Camerana, con squadre organizzate dagli alunni dei tre plessi. Verso la fine del mese, oltre 80 studenti hanno preso parte alla manifestazione "Atleticamente" al Beila.

Infine, giugno ha visto lo svolgimento delle giornate sportive finali: a Vicoforte, si sono disputati tornei di pallavolo per le classi seconde e terze e partite di palla prigioniera per le prime; a San Michele, durante la festa di fine anno, si sono svolte sfide di calcetto, tennis e beach volley, chiudendo in allegria un anno ricco di sport e partecipazione.

"Abbiamo spaziato in tante discipline: atletica, sci, arrampicata, nuoto, calcio, pallavolo, beach volley e tennis, valorizzando le strutture e le società sportive del territorio per offrire a tutti la possibilità di fare sport - dicono dalla scuola -. Lo sport non è solo movimento: è crescita, è scuola di vita. Attraverso l'attività fisica, ogni ragazzo ha la possibilità di sviluppare il rispetto delle regole, la fiducia in sé stesso, la capacità di collaborare e affrontare le sfide. Lo sport è uno strumento potente per promuovere l’inclusione, combattere la discriminazione e stimolare l’autonomia e la resilienza. È anche un modo per prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, migliorando la qualità della vita e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio.

Lo sport unisce e rende tutti uguali. L’educazione fisica a scuola è fondamentale: insegna il rispetto, la collaborazione, aiuta a costruire autostima e a lavorare con impegno verso un obiettivo comune.

Un grande grazie a tutti gli alunni per l’entusiasmo, alla prof.ssa Tomatis per il costante impegno nel coordinare le attività sportive, alla Dirigente Scolastica Rossana Iadarola per il supporto e la visione educativa che valorizza lo sport come parte integrante della formazione, e ai professori di Scienze Motorie Maurizio Barale e Matteo Fissore, per la loro dedizione e professionalità nel guidare gli studenti durante tutto l’anno".