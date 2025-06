LIDER, la notte che ha fatto la storia ad Alba: torna l’evento commemorativo al Caffè Latino

Sabato 21 giugno il Caffè Latino di Alba ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della notte e della buona musica: torna LIDER, la serata che ha segnato un’epoca nel panorama della nightlife piemontese.

Nata tra le mura storiche del Club 70, LIDER si è imposta negli anni come una delle serate più iconiche e riconoscibili della scena albese, capace di unire selezione musicale di qualità, atmosfera curata e un pubblico fedele. Oggi, a distanza di tempo, viene celebrata alcune volte l’anno in edizioni commemorative molto attese.

A guidare l’evento, come sempre, ci saranno Al B. e Bobo, i due storici protagonisti che hanno dato vita al format e ne hanno fatto un simbolo.

Al B., con il suo stile elegante in consolle, e Bobo, mente creativa e voce della serata, sono riusciti nel tempo a creare un’identità forte, fondata sulla passione per la musica elettronica e house, senza mai inseguire le mode ma restando fedeli a un gusto musicale ricercato, adulto, autentico.

L’atmosfera della serata sarà potenziata da una produzione tecnica d’eccellenza:

Impianto audio Martina Audio, tra i migliori in circolazione

Grande LED wall centrale, per visual e contenuti dinamici

Effetti speciali di livello professionale: fiamme scenografiche, sparkular, sei laser, cannoni CO₂

Un allestimento pensato per immergere completamente il pubblico in un’esperienza sensoriale fatta di suoni, luci ed emozioni.

LIDER non è solo una festa: è un rituale collettivo, un viaggio nella memoria per chi ha vissuto le notti storiche di Alba, ma anche una proposta attuale per chi oggi cerca qualcosa di diverso, lontano dalle formule commerciali e più vicino alla vera cultura del clubbing.

L’appuntamento è per sabato 21 giugno 2025, al Caffè Latino di Alba, con inizio alle ore 23.30.