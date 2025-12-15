“Solstizio d’Inverno”: anche a Dogliani i canti natalizi da tutto il mondo

Il primo giorno della stagione più fredda dell’anno si celebra all’insegna della bellezza e della cultura. Domenica 21 dicembre, dodici luoghi simbolici del territorio – da villa Tornaforte a Cuneo al Castello della Manta, dal Teatro di Monforte d’Alba al Filatoio di Caraglio, passando per piazze, musei, torri civiche e palazzi storici – ospiteranno un ricco programma di eventi nell’ambito del progetto “Solstizio d’Inverno”, ideato dall’editore Nino Aragno.

Anche Dogliani, per la prima volta, partecipa all’iniziativa con un appuntamento suggestivo. Alle 16.30, al Teatro Sacra Famiglia, si terrà il concerto “Canti natalizi da tutto il mondo” del gruppo TREE-O, formato da tre artiste internazionali: Monique Hofman, musicista e mezzosoprano olandese, Catherine Keating, cantante jazz irlandese e Julia Frosi, cantante lirica argentina.

Accompagnate dal pianoforte, le TREE-O proporranno un viaggio musicale attraverso culture e tradizioni diverse, unendo lirica, jazz e repertori popolari. Una serata che, con leggerezza e intensità, condurrà il pubblico dentro la magia del Natale attraverso alcuni dei canti più amati al mondo, da Feliz Navidad a White Christmas, da Joy to the World a Astro del ciel, fino alla celebre Happy Christmas (War is Over) John Lennon e Yoko Ono.

Il 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, nelle culture di tutto il mondo è da sempre associato ai simboli della rinascita e del ritorno della luce dopo il periodo più oscuro dell’anno.

“Di rinascita abbiamo un profondo bisogno anche oggi” – dichiara l’assessore Gianluca Navello – “e la musica, più di ogni altra arte, ci ricorda che siamo parte di una stessa comunità umana. Cantare insieme, ascoltare voci che provengono da diverse culture, incontrarsi attraverso le melodie: tutto questo è un atto di fratellanza e di pace. Il concerto del solstizio offrirà un’atmosfera accogliente, familiare e intensa: un’occasione per scoprire o riscoprire brani senza tempo e per celebrare lo spirito natalizio. L’evento fa parte del calendario ufficiale del progetto “Solstizio d’Inverno”, un’iniziativa a cui abbiamo aderito con entusiasmo. Credo, infatti, profondamente nel valore del fare sistema tra Comuni: collaborare, unire energie e condividere progettualità culturali significa rafforzare il territorio e offrire occasioni più ricche a tutti.”