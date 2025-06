Alla biblioteca di Alba lo spettacolo itinerante “L’albero racconta…”

Il secondo appuntamento della rassegna “L’albero racconta…” curata dalla Biblioteca civica “G. Ferrero”, è in programma martedì 24 giugno, alle ore 18.30.

Lo spettacolo in cartellone è una proposta un po’ speciale, un racconto itinerante in bicicletta che vede attori e pubblico muoversi insieme lungo le strade di Alba.

Il campione e la zanzara, messo in scena dalla compagnia Faber Teater, narra le epiche imprese di Fausto Coppi, accompagnando il pubblico lungo le principali fasi della sua vita.

Tutti sono in bicicletta in questo spettacolo atipico per attraversare lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento, pedalando. Momenti della vita di Coppi e fatti storici s’intrecciano come notizie a propulsione poetica tra una sosta e l’altra, stringendo e dilatando il tempo, facendo esistere tutti solo al presente.

In ciascuna tappa saranno recitate le imprese più memorabili del campione, come l’assalto al Galibier e tante altre vittorie e sconfitte, fino all’incontro finale tra l’Airone Fausto Coppi e la piccola zanzara africana che lo punse. Tutti hanno il loro posto in questa pedalata epica.

Il ritrovo dei partecipanti è alle ore 18.15 nel Cortile della Maddalena con partenza alle ore 18.30. Il percorso è adatto a tutti, bambini e adulti. Lo spettacolo si conclude intorno alle 19.30 con rientro nel Cortile e un piccolo ristoro offerto dalla Biblioteca.

Gli spettatori devono partecipare con la loro bicicletta. E’ consigliato l’uso del casco.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’associazione Fiab-Alba Salinbici.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

La rassegna prosegue martedì 1 luglio alle ore 21.15 con lo spettacolo di divulgazione Lo scienziato nel cilindro di e con lo scrittore Andrea Vico e giovedì 10 luglio dalle ore 10.30 fino al tardo pomeriggio con il laboratorio creativo Wonder bikes – la bicicletta genera meraviglia.

Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it – 0173 292468 – Ig @biblio_civica_alba