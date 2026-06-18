Manutenzione Anas, chiusa nella notte la galleria “Cittadina” a Cuneo

Intervento di manutenzione programmato da Anas sulla statale 705 “di Cuneo”, con la chiusura notturna della galleria “Cittadina” nel tratto compreso tra il chilometro 2,100 e il chilometro 3,300.
Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la galleria sarà interdetta al traffico dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, fino alle 6 di domani, venerdì 19 giugno. La scelta di operare in orario notturno è finalizzata a limitare l’impatto sulla circolazione.
Durante la chiusura, il traffico verrà deviato sulla viabilità locale, con possibili rallentamenti nelle aree interessate.