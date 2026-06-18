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Viabilità | 18 giugno 2026, 17:04

Manutenzione Anas, chiusa nella notte la galleria “Cittadina” a Cuneo

Stop al traffico sulla statale 705 dalle 22 alle 6: deviazioni sulla viabilità locale

Manutenzione Anas, chiusa nella notte la galleria “Cittadina” a Cuneo

Intervento di manutenzione programmato da Anas sulla statale 705 “di Cuneo”, con la chiusura notturna della galleria “Cittadina” nel tratto compreso tra il chilometro 2,100 e il chilometro 3,300.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la galleria sarà interdetta al traffico dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, fino alle 6 di domani, venerdì 19 giugno. La scelta di operare in orario notturno è finalizzata a limitare l’impatto sulla circolazione.

Durante la chiusura, il traffico verrà deviato sulla viabilità locale, con possibili rallentamenti nelle aree interessate.

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