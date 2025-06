A Clavesana un incontro con i Carabinieri per prevenire le truffe

Giovedì 26 giugno, alle 20, presso la Biblioteca Comunale "Angelo Ruga" di Clavesana (situata sopra il Circolo ACLI), si terrà un incontro informativo e formativo rivolto a tutta la cittadinanza sul tema delle truffe, sempre più diffuse e insidiose.

L’evento, della durata di circa un’ora, sarà un'importante occasione per conoscere da vicino i principali tentativi di truffa online, telefonica e porta a porta, e per ricevere utili consigli su come riconoscerli e difendersi.

Interverranno: il sindaco di Clavesana, Bruno Terreno, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Fossano, Capitano Alessandro Cantarella e il Comandante della Stazione Carabinieri di Carrù, maresciallo Carlo Brizzi.

Tutti i cittadini sono calorosamente invitati a partecipare per contribuire a rendere la nostra comunità più informata e sicura.