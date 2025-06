Piobesi d’Alba, La Morra e Scaparoni: tre serate di fresco divertimento con Burattinarte Summertime 2025

Dopo la travolgente apertura ad Alba, che ha visto piazze, cortili e laboratori pieni di spettatori e risate, Burattinarte Summertime 2025 continua la sua esplosione di colori e a stupire per la capacità tecnica. Tre giorni – dal 3 al 5 luglio – a cavallo tra Langa e Roero, per scoprire strabilianti artisti internazionali e il sapiente uso di tecniche di manipolazione che affondano le proprie radici nel teatro medievale e si rinnovano con accorgimenti più che moderni.

«Siamo davvero entusiasti di questa seconda settimana di festival», dichiarano Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici di Burattinarte. « Ogni sera sarà una festa diversa, in scenari unici come il belvedere di La Morra o il parco di Scaparoni, affacciato sulla Valle del Tanaro o palcoscenici urbani, come il cortile della scuola di Piobesi. Porteremo in scena artisti straordinari, dalla raffinatezza tecnica di Mr. Barti alle invenzioni teatrali delle nuove compagnie cilene e argentine. Il nostro sogno è sempre stato questo: portare il teatro dove non te lo aspetti, mescolare stupore e gioco, regalare emozioni vere a chi partecipa. E quest’anno, con queste prime nazionali e con le sottolineature comiche dell’avanspettacolo dell’amatissima Lucilla, il sogno si rinnova ogni sera. Vi aspettiamo con il cuore pieno di meraviglia!»

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 3 LUGLIO – PIOBESI D’ALBA | ore 21:30

Cortile Scuole Elementari

Teatro Bandito – Che scotchatura!

Un esilarante spettacolo tra slapstick e poesia. una sedia, un rotolo di scotch e un attore. Bastano tre elementi per scatenare un turbine comico irresistibile. Che scotchatura! è un concentrato di gag, imprevisti, acrobazie e giochi di equilibrio: un omaggio al teatro fisico e alla comicità muta, con ritmo e intelligenza. Teatro Bandito diverte senza parole, giocando con l’assurdo e la sorpresa, in un crescendo irresistibile per adulti e bambini.

VENERDÌ 4 LUGLIO – LA MORRA | DOPPIO SPETTACOLO

Piazza Castello – Belvedere

Ruby Box Theater (Cile) – Teatro a la carta | ore 21:15 – PRIMA NAZIONALE

Un menù teatrale tutto da scoprire e lo spettacolo si compone!

Come in un ristorante, ogni spettatore scoprire le storie una dietro l’altra, come in un menù originale e stravagante. Il Teatro à la carte è qui interazione pura, intelligenza scenica e improvvisazione poetica, con pupazzi, piccoli oggetti e tanto estro. Questo spettacolo rappresenta un autentico gioiello, applaudito in tutto il mondo, che arriva a Burattinarte in prima nazionale per incantare il pubblico tra le vigne del Belvedere.

Alexander Theater (Danimarca) – Mr. Barti | ore 21:45

Una marionetta con 40 fili invisibili. E un artista capace di farla sembrare viva.

Torna a Burattinarte Alex Mihajlovski, marionettista di culto e star dei festival internazionali. Il suo Mr. Barti si muove con grazia e ironia, sbatte le palpebre, sorride, danza. Con oltre 40 fili finissimi, Mihajlovski trasforma il gesto tecnico in poesia pura, in un duetto muto tra uomo e marionetta. Uno spettacolo che ha emozionato il pubblico di Tokyo, Charleville, Oslo e persino della casa reale danese. Al Belvedere di La Morra, l’incanto sarà perfetto.

SABATO 5 LUGLIO – ALBA, frazione SCAPARONI | DOPPIO SPETTACOLO

Piazza della frazione

Consuelo Conterno – Lucilla all’Opera | ore 21:30 – Produzione Burattinarte

Il tenero alter ego della direttrice artistica, Lucilla, torna in scena!

Con il suo sguardo curioso e il passo impacciato, Lucilla si cimenta stavolta con l’Opera. In un irresistibile avanspettacolo comico-musicale, ideato da Consuelo Conterno con la regia di Damiano Privitera, la grande pupazza stupisce grandi e piccoli con duetti impossibili, gag sonore e tutto il fascino dell’arte che si prende poco sul serio, ma che è, sul serio, piena di maestria.

Compañia Anima (Argentina) – Lo spettacolo di Simón | ore 21:45 – PRIMA NAZIONALE

Un piccolo teatrino portatile per uno spettacolo di marionette di straordinaria poesia. Un meraviglioso espectàculo de titeres (“spettacolo di marionette”, in spagnolo) tra cui spicca un personaggio poetico e buffo. Simón è un antieroe tenero e goffo, protagonista di una narrazione senza parole che si costruisce a vista, davanti agli occhi degli spettatori. Un’opera visuale e clownesca, che combina teatro di figura, gesto e musica, portata in scena dalla giovane compagnia Anima, direttamente dall’Argentina. Un debutto in prima nazionale che parla il linguaggio universale dell’emozione.

IN CASO DI PIOGGIA NON CI FERMIAMO!

Burattinarte è teatro diffuso, gratuito e per tutti

Ogni appuntamento di Burattinarte è a ingresso libero.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno in spazi al coperto: a Piobesi nel salone comunale polifunzionale, in piazza San Pietro; a La Morra nel salone polifunzionale in piazza Vittorio Emanuele, e a Scaparoni nelle sale del Collettivo Scaparun 1982 (vicino alla chiesetta della borgata).

SOSTENITORI E PARTNER

Questa XXXI edizione di Burattinarte Summertime è sostenuta dalla generosità di:

Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d'Alba, Comune di Alba, Comune di Bra, Comune di Castagnito, Comune di Guarene, Comune di Grinzane Cavour, Comune di La Morra, Comune di Lequio Berria, Comune di Murazzano, Comune di Novello, Comune di Piobesi d'Alba, Ottica Sipario, Santa Caterina Langhe, Associazione Nel Viale, Quartiere Scaparoni. Burattinarte ringrazia per il patrocinio l’ATL Visit Langhe Monferrato Roero e per la media partnership Radio Alba

