Da Manta a Valmala nella notte, rinnovato il tradizionale pellegrinaggio a piedi

Si è rinnovato anche quest'anno il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Manta al Santuario di Valmala, un appuntamento che continua a richiamare numerosi fedeli uniti dalla devozione e dallo spirito di condivisione.

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno i partecipanti si sono messi in cammino alle 2 del mattino, affrontando un percorso di 27 chilometri fino a raggiungere il Santuario.

“Tutto si è svolto per il meglio -, commentano con soddisfazione gli organizzatori - in un clima di fraternità che ha accompagnato l'intera giornata”.

Al fianco dei pellegrini, come da tradizione, c'era don Beppe Arnaudo, ex parroco di Manta e autentico veterano dell'iniziativa, che ha guidato e sostenuto i partecipanti lungo il cammino.

Fondamentale anche il servizio di assistenza garantito dall'Aib, che ha seguito il gruppo con due mezzi fuoristrada e sei volontari, assicurando supporto e sicurezza durante tutto il tragitto.

Giunti al Santuario di Valmala, i pellegrini hanno preso parte alla celebrazione della messa, momento culminante della giornata, prima di condividere il pranzo preparato dai volontari.

Gli organizzatori hanno infine rivolto un sentito ringraziamento a don Beppe Arnaudo per la sua costante presenza e a don Silvio Peirano, attuale parroco di Manta, per aver partecipato al pellegrinaggio, contribuendo a rendere ancora più significativa un'iniziativa che ogni anno rinnova il valore della fede, dell'amicizia e della comunità.