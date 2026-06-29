EcoAttivi, al via i nuovi concorsi del CEC per premiare i comportamenti sostenibili

Il Consorzio Ecologico Cuneese, insieme ai suoi 54 comuni e in collaborazione con San Germano gruppo Iren, rinnova anche quest’anno l’iniziativa legata all’app EcoAttivi per premiare i comportamenti sostenibili dei cittadini. Dal 1° luglio sarà possibile partecipare sia al concorso locale riservato ai residenti dei comuni del CEC sia al concorso nazionale aperto ai territori aderenti all’iniziativa.

L’obiettivo è semplice: incentivare le buone pratiche quotidiane e trasformarle in punti utili per partecipare alle estrazioni finali. Ogni 100 punti maturati vengono infatti generati ticket virtuali che aumentano le possibilità di vincere i premi previsti. Lo scorso anno il concorso locale aveva premiato una cittadina di Vernante, vincitrice del viaggio-soggiorno sostenibile messo in palio.

Per il concorso locale, con scadenza 31 marzo 2027, il premio consiste in un viaggio-soggiorno sostenibile per due persone in Italia, del valore di circa 1.500 euro. Al concorso nazionale, invece, che si chiuderà il 31 dicembre 2026, sarà assegnata un’auto elettrica. In questo caso potranno concorrere tutti i territori italiani che aderiscono al progetto.

I punti si accumulano attraverso diverse azioni: registrando gli spostamenti a piedi o in bicicletta, anche per il tragitto casa-lavoro, rispondendo ai quiz presenti nell’app, partecipando alle missioni proposte, invitando amici a iscriversi, prendendo parte agli eventi promossi sul territorio dal CEC, utilizzando il Centro del Riuso di Cuneo o dimostrando, con una foto, di praticare il compostaggio domestico.

Tra le novità di quest’anno figurano due strumenti aggiuntivi. Il primo è il questionario di soddisfazione disponibile sul sito cecrifiuti.it, che consente di ottenere 1.000 punti. Il secondo riguarda la raccolta dei micro-RAEE: conferendo piccoli rifiuti elettrici ed elettronici nei nuovi contenitori che saranno installati progressivamente sul territorio e nelle scuole nell’ambito del progetto "RAEEgisci", e scansionando il QR code presente sui cassonetti, sarà possibile ottenere ulteriori 600 punti.

Per partecipare è sufficiente essere residenti in uno dei comuni del CEC, scaricare l’app EcoAttivi, compiere le azioni previste e accumulare i punti necessari. Le informazioni complete, l’elenco dei comuni aderenti e il regolamento sono disponibili sui siti cec.ecoattivi.it e cecrifiuti.it, oltre che sulla pagina Facebook CEC Rifiuti.