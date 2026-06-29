Neviglie e Piea, due murales chiudono il percorso di "Snodi" tra Langhe, Monferrato e Roero

Con la realizzazione di due nuovi murales a Neviglie e Piea si chiude il percorso di SNODI - Colline co-creative di Langhe, Monferrato e Roero, il progetto quadriennale promosso dai Comuni di Guarene, Neviglie e Piea e finanziato dal PNRR - Next Generation EU. Avviato nel 2022, il programma ha utilizzato la cultura come strumento di partecipazione, innovazione e sviluppo territoriale.

Il nome stesso di SNODI richiama i punti di incontro e connessione tra persone, idee e comunità. In questi quattro anni il progetto ha costruito una rete tra i tre borghi e i loro abitanti, mettendo in relazione amministrazioni, realtà culturali, associazioni, artisti, professionisti e cittadini attraverso percorsi condivisi che hanno lasciato competenze, relazioni e nuovi spazi di aggregazione.

A rappresentare simbolicamente questa eredità sono i due murales realizzati grazie alla collaborazione tra Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e i Comuni di Neviglie e Piea, con l’intervento di Vernis Lab. Le opere nascono da un percorso partecipativo che nella primavera di quest’anno ha coinvolto gli abitanti dei due paesi attraverso laboratori di comunità dedicati a immaginare il futuro dei borghi.

Da questi incontri sono emerse idee, desideri e riflessioni che hanno preso forma in due interventi artistici permanenti. A Neviglie il murale "Mille bolle blu" interpreta il paesaggio delle Langhe e l’identità del paese con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. A Piea, invece, "Quanta fretta, ma dove corri?" invita a riflettere sul tempo, sul valore dei luoghi e sul modo in cui vengono vissuti.

Gli interventi artistici arrivano al termine di un progetto che ha interessato Langhe, Monferrato e Roero con centinaia di iniziative dedicate all’arte contemporanea, alla musica, alla formazione, ai giovani e alla riqualificazione di spazi destinati alle comunità.

I sindaci coinvolti hanno sottolineato il valore del percorso condiviso. "SNODI ha rappresentato molto più di un insieme di interventi e attività: è stato un percorso condiviso che ha saputo creare connessioni durature tra i nostri territori e tra le persone che li vivono ogni giorno", hanno dichiarato Simone Manzone, sindaco di Guarene, Corrado Benotto, sindaco di Neviglie, e Alessandro Borgo, sindaco di Piea. "I due murales che consegniamo alle comunità sono il segno concreto di questo percorso: opere nate dall’ascolto e dalla partecipazione, che resteranno come testimonianza di un progetto capace di generare relazioni, senso di appartenenza e nuove opportunità per Guarene, Neviglie e Piea."

Il sindaco di Guarene, Simone Manzone, ha aggiunto: "Essere il Comune capofila di SNODI ha rappresentato una grande responsabilità e un impegno significativo, sia sul piano politico sia su quello tecnico e organizzativo. Per questo desidero ringraziare gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito con competenza e dedizione alla realizzazione del progetto, lavorando in stretta sinergia con i Comuni partner. Oggi possiamo guardare con orgoglio al percorso compiuto: SNODI si conclude con un bilancio decisamente positivo, avendo rafforzato la collaborazione tra i territori e gettato le basi per nuove opportunità che continueranno a svilupparsi anche oltre la conclusione formale del progetto."