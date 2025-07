Trading Bot - I Robot Trading Automatico Gratis Funzionano?

Scopri cosa sono i Trading Bot e se funzionano veramente. Come testare i Robot Trading Automatico Gratis? Quali sono i bot trading migliori?

Come Testare un Robot di Trading Automatico senza Rischi

Ormai sappiamo che l’attività di trading può essere svolta in modo profittevole anche da parte di chi non abbia conoscenza dei mercati finanziari e non abbia la voglia o il tempo di studiarne il funzionamento.

Per essere sicuri di non sbagliare, vi consiglio di rivolgervi ai migliori bot trading automatico consigliati da DailyForex e di iniziare con importi che siano compatibili con le vostre possibilità finanziarie.

Cosa sono i Trading Bot e come funzionano?

I trading robot sono dei software che si basano su regole di trading preimpostate dal fornitore del servizio o direttamente dal trader che possegga le conoscenze finanziarie e informatiche adatte a creare uno strumento efficiente.

Di fatto si tratta di trasformare l’attività di trading da attiva a passiva, raggiungendo un punto in cui l'intervento umano non è più necessario ma la macchina è in grado di operare in autonomia, non solo fornendo i segnali di entrata e uscita, ma aprendo e chiudendo le operazioni al posto del trader umano.

Da un punto di vista operativo, i bot trading funzionano sulla base di stringhe di codice utilizzate per individuare sui grafici delle situazioni profittevoli da cogliere. Ovviamente il risultato finale dipende dalla validità della strategia di trading pianificata, che deve essere stata testata ed eventualmente modificata durante l’operatività

Perché testare un Trading Robot su un Account Demo?

Prima di cimentarsi nel trading reale e utilizzare denaro vero, occorre creare una strategia valida e testarla a fondo per verificarne l’efficacia. Ed è proprio qui che ci vengono in soccorso le trading demo senza registrazione fornite da alcuni broker, dei veri e propri account che permettono di iniziare ad operare con denaro virtuale. Solo dopo aver effettuato una serie di test approfonditi col robot trading automatico gratis, sarà possibile iniziare a verificare il funzionamento della strategia sul mercato con denaro reale.

Strategie per testare i Bot Trading

Una buona strategia per testare il trading bot consiste nel passare attraverso step successivi che assicurino garanzia di un buon risultato finale:

Un’efficace backtesting, simulando il comportamento della strategia sugli andamenti storici del mercato.

La creazione di un account demo per eseguire i controlli e le operazioni in modalità denaro virtuale.

Applicazione della strategia ai movimenti di mercato in tempo reale, sempre col denaro virtuale messo a disposizione dal robot trading automatico gratis.

Effettuare degli stress test, per osservare come il bot reagisce a movimenti di mercato estremi e imprevedibili.

Passare ad applicare l’azione del bot trading sul denaro reale, facendo molta attenzione al comportamento iniziale della strategia.

Scegli la Piattaforma di Trading

A questo punto si pone un problema fondamentale: quale piattaforma scegliere?

Io personalmente consiglio di utilizzarne una dell’elenco che segue, tenendo presente che ce ne sono altre molto valide. L'importante è rivolgersi solo a broker sicuri e autorizzati.

Tutti i broker dell’elenco forniscono ottimi strumenti, io ho evidenziato quelli per me particolarmente performanti per ciascuna delle piattaforme di trading.

MetaTrader

Grafici avanzati

Strumenti di disegno

Community attiva

TradingView

Trading automatizzato

Gestione ordini

Backtesting

Ninjatrader

Analisi di mercato

Simulazioni trading

Strategie personalizzabili

Esegui il Backtesting

Prima di applicare una strategia, va testata sui dati storici per vedere come si sarebbe comportata se applicata per un certo periodo di tempo. Occorre scegliere una piattaforma che abbia funzionalità avanzate, scegliere i parametri della strategia e verificare nel tempo i risultati.

Un buon backtesting dovrebbe considerare tutto: spread, profit/loss, costi di transazione.

Se non supera questo esame, la strategia va rivista.

Esegui il Forward Testing

Il Forward Testing funziona come se iniziassimo già ad operare sui mercati in tempo reale, ma utilizzando ancora denaro virtuale come nella fase di Backtesting. Si tratta quindi di un passo avanti nell’applicazione e nella valutazione della strategia, ma ci fornisce ancora ampi margini di modifica se vediamo che, alla prova dei fatti, i risultati non sono performanti. Se la strategia supera in modo positivo anche questa fase, siamo quasi pronti ad applicarla con denaro reale.

Ottimizza e regola i Parametri

Nella fase di Forward testing, potrebbe ancora verificarsi la necessità di applicare delle modifiche al trading bot. Si può trattare di spread, di volumi di contrattazione, di ampiezza di un movimento in un certo time frame: qualunque parametro sia stato considerato durante la formulazione della strategia.

Prova il Robot Trading con Denaro Reale

Una volta che tutte le fasi precedenti abbiano avuto risultato positivo e che i parametri siano stati correttamente posizionati per il nostro trading, arriva la parte più delicata: la verifica sul campo con soldi veri.

Se ci accontentiamo solo di ricevere segnali di entrata e di uscita, sarà sempre compito nostro andare a verificare, soprattutto all'inizio, se il trading bot si sta comportando secondo previsioni.

A maggior ragione, se vogliamo delegare al bot la completa attività di trading, specialmente all’inizio consiglio la massima attenzione e verifica del comportamento. Anzi, consiglio di prendere in considerazione la delega completa dell'operatività solo dopo un periodo sufficiente lungo di verifica e di controllo delle scelte del bot, tenendo per noi, in una prima fase, il compito di effettuare l’operazione finale.

Quali sono i Rischi dei Robot Trading Automatico Gratis?

A fronte di innumerevoli vantaggi, esistono anche degli svantaggi che dobbiamo tenere in considerazione.

Difficoltà a monitorare l’effettivo impatto che nella realtà avranno i costi.

Difficoltà nel riconoscere situazioni particolarmente critiche di mercato e che dovrebbero suggerire l’interruzione del trading.

Analogamente, in fasi particolarmente positive per il tipo di entrata trading effettuata, difficoltà nel riconoscere che una posizione non va chiusa.

Mancanza di qualunque importanza riconosciuta all’analisi fondamentale.

Conclusioni

Abbiamo visto che oggi chiunque può rivolgersi ad un trading Bot e iniziare a fare trading online senza conoscere nulla dei mercati.

Abbiamo visto come funziona un Trading Bot e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi

Abbiamo analizzato come si forma, a grandi linee, una strategia di trading e come questa debba essere esaminata in modo preciso ed emotivamente distaccato ma senza mai perdere di vista il suo fine principale.

Domande frequenti

Quanto si guadagna con un bot trading?

I guadagni sono vari e dipendono da diversi fattori, ma se seguite molto bene online potete avere risultati interessanti.

Il trading automatico è legale?

Assolutamente sì, non ci sono problemi, salvo restando che per operare in Italia occorre aver avuto le necessarie autorizzazioni.

Cos'è il Bot trading automatico crypto?

Si tratta di un Bot che opera in modo automatico sulle crypto, attività potenzialmente senza limiti di orario.

Cos'è il Bot trading automatico Forex?

E’ un Bot che applica una strategia sul Forex, il mercato mondiale degli scambi tra valute, attivo 24 ore dal lunedì al venerdì.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.