“Fera d’la Tonda”: Costigliole Saluzzo celebra l’albicocca regina dell’estate

Manca poco all’evento più atteso dell’estate a Costigliole Saluzzo. Domenica 13 luglio torna la “Fera d’la Tonda”, la festa simbolo dell’albicocca “Tonda” tipica del paese.

Una festa che sa unire, come poche altre. tradizione agricola, cultura e il calore genuino della comunità locale.

"La Fera d'la Tonda è prima di tutto la festa dei nostri produttori", afferma con entusiasmo il sindaco Fabrizio Nasi. "Un'occasione unica per far conoscere al pubblico la qualità e la bontà dell'Albicocca Tonda di Costigliole. Lungo la via centrale, i visitatori potranno incontrare chi la produce, assaggiare il frutto e ovviamente acquistarlo. Quest'anno poi le sorprese non mancano! Accanto alla sempre gradita delegazione dell'Albicocca di Valleggia, per la prima volta arriveranno anche i rappresentanti di Costigliole d'Asti, in una vera e propria celebrazione del legame tra territori che condividono passione e tradizioni. e - aggiunge il sindaco - c’è un’altra golosa novità; debutta quest'anno ‘Fantasie di Tonda’, il primo concorso amatoriale di dolci a base di albicocca Tonda di Costigliole. Un'opportunità per mettere alla prova la creatività e celebrare questo frutto speciale attraverso l'arte dolciaria”.

"L'albicocca Tonda di Costigliole incarna la nostra identità e le secolari tradizioni agricole - spiega Flavio Lovera, direttore di Albifrutta. - Questa sagra nasce per far conoscere le straordinarie qualità organolettiche di questo frutto, sostenere i nostri produttori e promuovere la filiera corta. L'abbiamo voluta come vetrina privilegiata dove i visitatori possano degustare il frutto fresco e trasformato, conoscendo direttamente chi lo coltiva con passione".

Ma la Fera d'la Tonda è molto più di un semplice mercato. "Il mercato della Tonda è senza dubbio il cuore pulsante della festa - conferma il sindaco Nasi, - ma i nostri graditi ospiti vivranno un'esperienza a 360°. Il programma è ricchissimo e pensato per conquistare ogni età: dalla suggestiva mostra fotografica ‘Istantanee’ al convegno sul cambiamento climatico alle affascinanti visite guidate ai tesori artistici del territorio, insieme a musica e spettacoli che animeranno le vie del paese. Un vero e proprio viaggio alla scoperta del meglio che Costigliole Saluzzo sa offrire”.

"Desidero ringraziare a nome di tutta l'amministrazione gli sponsor: Albifrutta, Sedamyl, Granda Zuccheri, Artimpianti, Ruatta Imballaggi, Nazari automation makers, e Terzo Tempo", sottolinea il vicesindaco Nicola Carrino. - Un particolare riconoscimento va a Castello Rosso, Famiglia Alby di Costigliole Saluzzo, Coldiretti Campagna Amica, Parrocchia di Costigliole Saluzzo e Agriturismo La Castagnotta per la preziosa collaborazione".

La sagra dell'Albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo è organizzata in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni e gode quest'anno del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, nonché del patrocinio di Regione Piemonte e ATL Cuneo.

Il programma completo di domenica 13 luglio

Mattino

dalle 9: Fiera mercato della Albicocca Tonda, dei produttori agricoli e artigiani

Concerto itinerante della Banda musicale di Costigliole Saluzzo.

Alle 9,30 - Inaugurazione mostra fotografica “Istantanee” a cura di Gianpiero Ferrigno

A seguire alle 10 messa con preghiera dell’Agricoltore (chiesa della Confraternita)

ore 11 - Accoglienza delle delegazioni dell’albicocca "Valleggia" e di Costigliole d’Asti città da poco gemellata con Costigliole Saluzzo.

Convegno “Il cambiamento climatico e le nuove sfide per i produttori di albicocche”

A cura di Coldiretti (Tecnico: Cesare Gallesio)

ore 12 - Salone d’onore di Palazzo Giriodi Premiazione Tonda d’Oro

Novità 2025. Fantasie di tonda 1° concorso amatoriale di dolci all’albicocca ‘Tonda di Costigliole nel Salone d’Onore Palazzo Giriodi. Entro le 10 consegna dei dolci dalle ore 15,30 premiazione dei dolci

Per info: 338-360 4921

Pranzo

Nel cortile del comune a cura della Pro Loco Ceretto

(Acciughe verdi e rosse, antipasto con albicocca, agnolotti e... sorpresa. Su prenotazione)

Nella via centrale area food truck

Pomeriggio

Fiera mercato della Albicocca Tonda, dei produttori agricoli e artigiani

- dalle 15 alle 18 - Visite guidate: Affresco Hans Clemer - cappella del Cristo di Pietà nella cripta della parrocchiale. Affresco Hans Clemer - Madonna col Bambino - nel Castello Rosso. Castlot Alby.

Le visite sono ad ingresso gratuito.

Servizio navetta per il Borgo Medievale e per i siti delle visite guidate

Musiche e danze occitane con il “Passacharriera”

Spettacolo cavalli con la Quagliotti Performance Horses

Mostra d’arte a Palazzo La Tour “Storia, Arte e Fede”

Ludobus giochi in legno per tutti

Animazioni bambini

Spettacolo di falconeria con i falconieri del Kazakistan Dreaming

Dalle 18 (nella via centrale) Aperitivo musicale con i Son de la Rue (con un repertorio che va dal musette francese al tango argentino, dalla musica klezmer a quella irlandese, senza dimenticare colonne sonore e cover di brani internazionali)

Dalle 19,30 - Cena alla Brace (su prenotazione)

Navetta gratuita per gli spostamenti nel borgo e verso i luoghi delle visite.

Parcheggi consigliati: area lungo il fiume Varaita e piazze del paese.

Un’occasione imperdibile per scoprire le bellezze di Costigliole Saluzzo e assaporare l’autenticità di un territorio ricco di storia e sapori.