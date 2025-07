La “Dama Bianca” è tornata ad Envie tra storia e leggenda

Il parco della torre del castello di Envie, sabato 28 luglio si è trasformato in un palcoscenico fuori dal tempo.

La marchesa Clementina della Rovere, soprannominata la “Dama Blanca” da Massimo D’Azeglio, è simbolicamente ha attirato l’attenzione del pubblico affacciandosi dal balcone della storica torre, riportando in vita la memoria dei personaggi che hanno abitato quelle mura.

L’occasione è stata la seconda edizione del partecipatissimo “Pic-nic in bianco”, organizzato dall’associazione culturale La Torre nel Parco, che ha saputo ricreare un’atmosfera sospesa tra eleganza, musica e racconto.

La voce narrante di Claudio Midulla e le musiche evocative del gruppo dei “Mechinato” hanno accompagnato i presenti in un viaggio tra storie, leggende e suggestioni del passato, replicando il successo di pubblico dell’edizione precedente.

(La Dama Bianca si affaccia dalla torre del castello)

Ma l’estate culturale enviese non si ferma: venerdì 4 luglio prenderà il via la terza edizione di “Cinema all’aperto”, rassegna curata dall’associazione “Zampanò” di Castelnuovo Don Bosco.

Due gli appuntamenti in calendario, entrambi alle 21 nel suggestivo scenario del parco, vicino alla cappella di San Giovanni Battista in via dei Peano: venerdì 4 luglio: “Super Mario Bros - Il”, film di animazione per il pubblico più giovane.

Venerdì 18 luglio: “Un mondo a parte”, commedia per tutta la famiglia.

L’ingresso è gratuito e, in caso di maltempo, le proiezioni verranno riprogrammate.

Per informazioni: latorrenelparco@gmail.com

Ingresso libero.