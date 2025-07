La Fondazione Fossano Musica presenta VIA CON ME – Omaggio a Paolo Conte, un concerto-spettacolo che rende tributo a uno dei più geniali e raffinati autori della musica italiana. Attraverso un lavoro di rilettura musicale intenso e di altissimo profilo, lo spettacolo offre al pubblico una nuova prospettiva sull’universo poetico e sonoro di Paolo Conte.

L’ideazione di Enzo Fornione e i preziosi arrangiamenti originali di Sergio Chiricosta rappresentano il cuore pulsante di questa produzione: non semplici trascrizioni, ma vere e proprie riscritture orchestrali che esaltano la complessità, la varietà stilistica e la ricchezza armonica delle composizioni contiane. Un lavoro di cesello musicale che aggiunge profondità, dinamica e freschezza a brani già iconici, rendendoli ancora più ricercati e coinvolgenti.

Jazz, chanson française, tango, swing e atmosfere da cinema d’autore si intrecciano in un programma che accosta con rispetto e originalità alcune tra le pagine più amate del repertorio: Sotto le stelle del jazz, Gelato al limon, Boogie, Diavolo rosso, Max, e naturalmente Via con me.

Protagonista della serata è un ensemble d’eccezione composto da musicisti e docenti della Fondazione Fossano Musica, un’orchestra dal suono vivo e raffinato capace di fondere precisione tecnica e libertà interpretativa.

Sul palco:

Direttore – Sergio Chiricosta

– Sergio Chiricosta Pianoforte e voce – Enzo Fornione

– Enzo Fornione Keyboard – Diego Arese

– Diego Arese Contrabbasso – Mario Crivello

– Mario Crivello Batteria – Samuele Tassinari

– Samuele Tassinari Flauti – Giorgio Secchi, Adrian Nistor

– Giorgio Secchi, Adrian Nistor Clarinetti – Paolo Montagna, Marco Palmarucci

– Paolo Montagna, Marco Palmarucci Sassofoni – Alessio Mollo, Michele Chiaravalloti, Marco Massano

– Alessio Mollo, Michele Chiaravalloti, Marco Massano Trombe – Marco Serra, Mario Zappalà

– Marco Serra, Mario Zappalà Tromboni – Gianpiero Brignone, Mauro Dighero

Uno spettacolo colto e accessibile, ironico e malinconico, capace di parlare agli appassionati di jazz e ai cultori della canzone d’autore. Un viaggio musicale che emoziona e sorprende, in equilibrio perfetto tra fedeltà all’originale e libertà creativa.

“Via, via… vieni via con me”: una serata per lasciarsi trasportare dalla musica e dalle parole di un grande artista.

Prenotazione posti: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/via-con-me-omaggio-a-paolo-conte

Fondazione Fossano Musica: 0172-60113 – info@fondazionefossanomusica.it