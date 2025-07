Forza Italia Cuneo: "Tempi inaccettabili per il rilascio del duplicato della carta di identità dal Comune"

Dalla Sezione di Cuneo di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo:

In un momento storico in cui la digitalizzazione e l’efficienza dovrebbero essere al centro dell’azione amministrativa, fa scalpore quanto viene segnalato da un utente on line, relativamente a quanto sta accadendo nel Comune di Cuneo, dove, per ottenere il duplicato della carta d’identità in caso di furto è necessario attendere circa un mese.

Una tempistica giudicata inaccettabile da numerosi cittadini, che si trovano privi di un documento essenziale per la propria quotidianità.

Il cittadino in questione ha denunciato pubblicamente la situazione sui social, sottolineando non solo l’eccessiva attesa, ma anche la mancanza di attenzione dell’Amministrazione comunale verso servizi essenziali come l’Anagrafe.

È stato rivolto un appello diretto alla Sindaca Manassero, invitandola a concentrarsi sul buon funzionamento degli uffici pubblici piuttosto che al taglio dei cedri.

“Questa segnalazione – interviene Giacomo Luigi Gaiotti, Coordinatore di Forza Italia Cuneo - apre un dibattito urgente sulla gestione dei servizi comunali e sulla necessità di una riorganizzazione interna, che metta al centro i bisogni reali dei cittadini, i quali devono essere posti sempre al centro dell’opera amministrativa, soprattutto nell’erogazione di servizi essenziali”.

Particolarmente grave è la testimonianza sulla presunta scortesia e indisponibilità del personale comunale nel trattare con i cittadini, descrivendo un clima di maleducazione e vessazione che spinge alcuni residenti a rivolgersi ad altri comuni limitrofi per ricevere un servizio celere e rispettoso.