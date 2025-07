Musei Civici di Cuneo: un anno entusiasmante per le attività didattiche di entrambe le sedi culturali

Il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, fin dall’anno 2000, è luogo di educazione informale e partecipata proponendo, per le scuole di ogni ordine e grado, laboratori e attività didattiche sul periodo della Preistoria, l’Eta Romana, i Longobardi in Piemonte e il periodo novecentesco con gli usi delle genti di valle testimoniati dalla sezione etnografica del percorso.

Nell’anno scolastico 2024/2025, 51 classi, dall’ultimo anno della Scuola d’infanzia e fino al quinto anno degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, per un totale di 1575 bambin* e ragazz* hanno visitato il museo scegliendo di sperimentare uno dei tanti laboratori didattici curato dell’équipe educativa dei musei e articolati in una visita alla sezione museale di interesse seguita da un laboratorio creativo e di manipolazione di materiali diversi che si svolge nell’attrezzata aula didattica del museo.

Grazie al progetto Cultura 06 Crescere con cura, nuovo impulso hanno avuto i laboratori creativi per il target di pubblico dei bambin* più piccoli, in età 3-6 anni, e con le loro famiglie, che hanno registrato il 50% in più di presenze rispetto allo scorso anno, con 22 laboratori realizzati per un totale di 345 bambin*, a conferma del ruolo del Civico come museo esperienziale anche per le fasce di età più piccole, attraverso un approccio ludico e coinvolgente.

Anche Museo Casa Galimberti, sito in Piazza Galimberti 6 a Cuneo, è da sempre scrigno prezioso di memoria che al suo interno cela la storia di una famiglia e di un personaggio illustre, Duccio Galimberti eroe nazionale della Resistenza e portavoce di grandi ideali quali libertà e speranza.

Un museo, questo, che al fine di poter raggiungere anche il pubblico dei più giovani propone numerose visite didattiche nonché attività laboratoriali rivolte a tutti gli istituti scolastici e il cui scopo è quello di far rivivere e ricordare ai/alle ragazz* un frammento di quella che è la storia della città di Cuneo (e dell’Italia) in epoca fascista-resistenziale. Percorrendo le stanze del museo, ed accompagnati dal racconto delle guide, gli studenti/le studentesse e gli/le insegnanti possono dunque scoprire la storia della famiglia Galimberti.

Durante l’anno scolastico 2024/2025 Museo Casa Galimberti ha ospitato 3.415 ragazz* e insegnanti appartenenti ai tre diversi ordini di istruzione, Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria (di primo e secondo grado) e provenienti da tutto il Cuneese, dal resto del Piemonte e dalla Francia.

“Questi numeri dimostrano come entrambi i musei cittadini siano vissuti e frequentati dal pubblico delle scuole e delle giovani famiglie come luoghi esperienziali, di apprendimento, di divertimento e di benessere.- afferma l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico - Le tante adesioni alle attività proposte testimoniano che l’altra professionalità dei servizi offerti e l’approccio inclusivo e interattivo alla visita sono le strategie vincenti per instaurare un clima di fiducia e di crescita collettiva fra musei, scuola e famiglie."

Immagini e resoconti delle attività didattiche di entrambi i musei sono disponibili in forma multimediale sui seguenti canali social:

Facebook ( Museo Casa Galimberti | Cuneo | Facebook https://www.facebook.com/museocivicocuneo )