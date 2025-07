Alle Surie di Valcasotto un pomeriggio di festa per Sant’Anna e San Gioacchino

È stato un pomeriggio intenso di emozioni e partecipazione, quello vissuto domenica 27 luglio alla borgata Surie di Valcasotto, in occasione della festa patronale di Sant’Anna e San Gioacchino.

A celebrare la Santa Messa è stato il diacono Emilio Caritè, in un’atmosfera raccolta e sincera, circondata dalla bellezza ancora autentica di questi luoghi. Una celebrazione che, come ogni anno, richiama non solo i villeggianti, ma soprattutto coloro che qui sono nati e cresciuti, e che alle Surie tornano con gratitudine, per tenere vivo un legame che resiste al tempo.

Dopo la funzione, l’associazione “Amici di Valcasotto” ha offerto un rinfresco conviviale, occasione per ritrovarsi, scambiare ricordi e condividere il senso profondo dell’appartenenza a queste borgate di montagna. Il calendario delle celebrazioni proseguirà con altri due appuntamenti sentiti: domenica 10 agosto, alle ore 16, la festa patronale del Nascio in onore di San Lorenzo; sabato 16 agosto, sempre alle 16, la Messa presso la cappella di San Rocco. Anche in queste occasioni, la celebrazione sarà seguita da un buffet offerto dall’Associazione turistica locale.

Momenti semplici ma profondi, che aiutano a far rivivere le borgate di Valcasotto, a rinsaldare i legami di chi vi abita, di chi vi torna, di chi porta nel cuore un frammento di questo angolo di mondo.