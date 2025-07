Aperte le iscrizioni per la 2ª edizione di “Anduma al Maira” a Racconigi

Torna quest’anno la seconda edizione di “Anduma al Maira”, l’evento enogastronomico lungo le sponde del fiume, tra sapori autentici, natura e spettacoli dal vivo. L’appuntamento è per domenica 14 settembre, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II a Racconigi, tra le 12:00 e le 13:30, e arrivo al suggestivo Lago Verde.

Lungo le sponde del fiume Maira, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica: un percorso a tappe immerso nel verde, con degustazioni di specialità locali, attività e laboratori in mezzo alla natura e spettacoli dal vivo che animeranno l’intera giornata. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Tocca a Noi Racconigi in collaborazione con Bar Colly, Karmadonne, Comune di Racconigi e Racconigi Attiva, si inserisce all’interno della rassegna del Settembre Racconigese.

Il percorso gastronomico si snoderà in sei tappe: si partirà con il ritiro del bicchiere e della mappa in Piazza Vittorio Emanuele II, per poi proseguire al Bar Colly con uno spritz o un calice di prosecco accompagnato da un cono di patatine; da Piazza Piacenza ci si addentrerà poi lungo il fiume Maira, con un assaggio rustico di pane e salame, una torta salata alle verdure con opzioni vegane e senza lattosio, un primo piatto caldo e gustoso, per concludere il percorso al Lago Verde con una selezione di formaggi serviti con miele e confetture, seguiti da un dolce e un digestivo.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online sul sito www.toccaanoi.shop (controlla la mail di conferma nelle “spam”) oppure direttamente presso la Tabaccheria Piovano, in Piazza Vittorio Emanuele II, 10 a Racconigi.

La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti, che comprende cinque consumazioni più le degustazioni previste lungo il percorso. Per i bambini dai 0 ai 12 anni è previsto un menù dedicato al costo di 10 euro. È possibile iscriversi fino al 20 agosto mantenendo la quota base; dal 21 al 31 agosto sarà applicata una maggiorazione di 5 euro per gli adulti.