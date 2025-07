Torna BELVEnerdì, due serate per celebrare l’arte e i giovani talenti braidesi

Con il patrocinio del Comune di Bra e il supporto di alcune realtà del territorio, torna la manifestazione estiva BELVEnerdì, giunta alla sua terza edizione. Un evento che celebra la creatività, l’espressione artistica e l’energia delle nuove generazioni braidesi, offrendo loro uno spazio concreto per esibirsi, raccontarsi e partecipare attivamente alla vita culturale della città.

Quest’anno BELVEnerdì si svolgerà in due appuntamenti speciali, venerdì 11 e 18 luglio, nella splendida cornice dei Giardini del Belvedere, dalle ore 18:00 all’01:00.

Durante le due serate si alterneranno DJ set, band, corpi di ballo, illustratrici, standisti, associazioni culturali e benefiche, giovani startup e food del territorio. Un vero e proprio mosaico di esperienze artistiche e imprenditoriali che dimostra quanto Bra sia viva e ricca di talenti da scoprire e valorizzare.

BELVEnerdì nasce per questo: per dare voce a chi ha voglia di esprimersi e costruire, offrendo un’alternativa concreta e stimolante nel cuore dell’estate braidese.

A completare il weekend, sabato 19 luglio, sempre ai Giardini del Belvedere, andrà in scena Bandiera Gialla, un evento pensato per un pubblico più adulto, con l’intento di rivivere gli indimenticabili anni ‘70 e ‘80.

Tra allestimenti a tema, stand del territorio, band live e DJ set con le hit che hanno fatto la storia, la serata offrirà un viaggio musicale e culturale per chi ha ancora voglia di ballare e divertirsi.

Organizzato dal Gruppo Easy Going in collaborazione con l’Associazione culturale Folle-Mente e con il patrocinio del Comune di Bra, Bandiera Gialla completa una tre giorni di festa, cultura e condivisione.

Associazione culturale Folle-Mente

Un gruppo di giovani braidesi che si impegna a creare valore per il territorio e offrire nuove alternative in una città piena di possibilità da riscoprire e sfruttare.