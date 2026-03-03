A Rifreddo si proiettano i cortometraggi “FuoriFuoco” e “La Vita”

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00, presso il Rifreddo Landscape Lab, in Via Provinciale 22, Rifreddo CN, ci sarà una serata di cinema con la proiezione dei cortometraggi "FuoriFuoco" e "La Vita" dell'autore e regista Alberto Boaglio

Durante la serata interverranno: il registra e autore Alberto Boaglio, il direttore della fotografia Enrico Ricci, l’attore Filippo Chiabrando e lo sceneggiatore Stefano Senestro.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del cinema dei giovani, con l’obiettivo di portare e sviluppare una produzione cinematografica professionale sul territorio del Saluzzese e della Granda, creando competenze, occasioni formative e nuove opportunità espressive a livello locale.

I posti sono limitati e l’iscrizione é obbligatoria compilando il form: https://forms.gle/L9thQdJf4nNin9Pd8



La serata é organizzata dall’associazione “Giovani di Turno ETS”, in collaborazione con il Comune di Rifreddo.