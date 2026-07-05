Collisioni, Alfa infiamma il pubblico di piazza Medford. E stasera si balla con Morad

E' stata una serata bellissima quella di ieri sera in piazza Medford ad Alba, per la prima delle due serate di Collisioni dedicate ai più giovani.

Ma non c'erano solo loro a cantare con Alfa, l'headliner di una lunga maratona musicale che ha visto alternarsi sul palco anche Andrea Cerrato, Marco Castello e Frah Quintale, in una serata interamente dedicata alle sonorità indie.

Tra le cinque mila persone presenti, anche famiglie e coppie di ogni età.

Per Alfa si è trattato di un altro importante appuntamento di un periodo particolarmente fortunato della sua carriera. Le sue canzoni, capaci di raccontare emozioni e quotidianità con un linguaggio diretto e immediato, hanno conquistato una generazione di giovani che ne conosce a memoria ogni strofa. Sul palco di Alba non sono mancati i brani più celebri del suo repertorio, accolti da un coro continuo del pubblico, che ha accompagnato l’artista dall’inizio alla fine del concerto.

Da Bellissimissima a Cin Cin, il pubblico ha cantato con lui, contagiato dalla sua freschezza. Alfa ha più volte sottolineato, dal palco, il suo legame con la città, la provincia e il Piemonte. E' qui che viene a registrare, è qui che vivono molti dei suoi collaboratori.

E non ha esitato a dire che quello di ieri sera è stato, fino ad ora, il concerto più bello del tour.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: Piazza Medford gremita, telefoni accesi per immortalare i momenti più emozionanti e una partecipazione calorosa che ha confermato il forte legame tra il cantante ligure e i suoi fan.

Successo anche per le altre esibizioni. E non è mancato l'appello alla pace con Frah Quintale, anche lui acclamatissimo.

Con la serata di Alfa, Collisioni conferma la propria vocazione a parlare alle nuove generazioni, offrendo uno spazio dove musica, condivisione ed energia si fondono in un unico grande evento capace di trasformare Alba nella capitale estiva della musica live.Protagonista internazionale sarà Morad, tra i nomi più seguiti della scena urban europea. Con milioni di streaming settimanali e successi globali come “Motorola” e “Normal”, il rapper spagnolo di origine marocchina porterà ad Alba uno dei suoi pochi live italiani, confermando il suo status di artista multiplatino e riferimento tra drill, trap e rap contemporaneo.

Accanto a lui ci sarà anche Sayf, reduce dal successo sanremese con “Tu Mi Piaci Tanto” e dall’uscita imminente del nuovo album. L’artista genovese, noto per il suo stile che unisce rap, cantautorato e influenze internazionali, sarà ad Alba con l’unica data piemontese del suo tour, completando un cartellone che celebra le nuove voci della scena urban italiana e internazionale.