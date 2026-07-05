“Buona la prima!”: a Cervere 8 Pro loco, tanto pubblico e buona tavola abbinata alle birre artigianali per “BIRREcerVERE”

Una prima edizione di “BIRREcerVERE” che certifica un successo oltre le più rosee aspettative, con un folto pubblico accorso per l’appuntamento che ha radunato ben 8 Pro loco del territorio (Amici di Cervere, Genola, Bricco de Faule, Fossano, Salmour, Pianfei, Sommariva Perno e Rocca de’ Baldi), con le proprie eccellenze abbinate a buona birra artigianale.

La manifestazione di ieri, sabato 4 luglio, tenutasi a Cervere in piazza don Cavallo, nei pressi del rigenerato impianto sportivo comunale, ha lasciato un forte segnale in vista del futuro, come dimostra anche il commento pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento. “Una serata clamorosa! – evidenziano gli organizzatori della Pro loco cerverese, insieme al Comune, governato dal sindaco Corrado Marchisio - Grazie a tutte le Pro Loco, grazie ai birrifici, grazie a chi c'è stato, a chi sta ballando, a chi ha contribuito, a chi ha dato idee, a chi ha lavorato, a chi giá pensa alla prossima edizione. Cheers!”

“BIRREcerVERE” ha premiato l’impegno e la passione di tante persone che, con entusiasmo e spirito di volontariato, ha dedicano il proprio tempo a creare occasioni di incontro, condivisione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Dai birrifici agricoli ai piatti della tradizione piemontese. Ad accompagnare il percorso gastronomico vi erano nello specifico le birre di Grado Plato di Montaldo Torinese e dell’Azienda Agricola Frè di Carrù, interpreti di una produzione artigianale che racconta il territorio attraverso ogni sorso.

La serata è stata inoltre arricchita da interviste e testimonianze di personalità del mondo imprenditoriale e culturale,ma anche istituzionale. Tra queste il senatore Giorgio Maria Bergesio e l’assessore regionale allo Sport e all’Agricoltura Paolo Bongioanni. E un ospite giunto a sorpresa: l’ex gloria calcistica della Nazionale, di Parma, Fiorentina e Sampdoria Enrico Chiesa.

“Una splendida serata a Cervere per la prima edizione di “BIRREcerVERE”, un’iniziativa che ha saputo valorizzare le eccellenze brassicole del nostro territorio e mettere al centro il grande lavoro di squadra tra associazioni, volontari e amministrazione. - sottolinea il senatore cerverese Bergesio, anche consigliere comunale di Fossano e presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Porro Cervere - Il successo di questo evento dimostra quanto la collaborazione tra le realtà locali sia fondamentale per promuovere il territorio, sostenere le produzioni artigianali e rafforzare il senso di comunità”.

“Grazie al sindaco Corrado Marchisio, all’Amministrazione comunale, al presidente della Pro Loco Amici di Cervere Giovanni Rinero, a tutti i volontari e alle Pro Loco che, con passione e impegno, hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

Il loro prezioso lavoro rappresenta il cuore pulsante delle nostre comunità. – dice invece l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni - Complimenti al sindaco di Cervere Corrado Marchisio e al presidente della Pro Loco Giovanni Rinero per avere individuato un evento nuovo, che promuove l'eccellenza del territorio iniziando dalle birre artigianali e poi coinvolgendo le nostre virtuose Pro Loco. Una straordinaria risposta di pubblico per raccontare la filiera corta della nostra agricoltura”.