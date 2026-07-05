Collisioni, il gran finale è urban: fan in coda dalle 5 per Morad

Le Giornate Giovani di Collisioni si avviano al gran finale di oggi, domenica 5 luglio, con una serata interamente dedicata alle sonorità urban contemporanee. L'apertura dei cancelli di Piazza Medford è programmata per le ore 18, ma l'attesa è iniziata da diverse ore: i primi fan sono arrivati già alle 5 di questa mattina per assicurarsi un posto nelle prime file in vista dell'esibizione di Morad, headliner della serata.

A meno di un'ora dall'apertura dei cancelli, la coda dei partecipanti si estende fino a piazzetta Costanzo Bubbio, mentre il caldo intenso accompagna le ore di attesa dei tanti giovani e giovanissimi arrivati ad Alba.

Ad aprire il programma, alle 20, sarà Lildombaby, giovane talento albese, rapper e producer capace di superare i 2,5 milioni di stream con le sue produzioni, chiamato a inaugurare una serata che celebra alcuni dei nomi più interessanti della scena urban.

Alle 20.30 sarà la volta di Sayf, nella sua unica data piemontese del Santissimo Tour. L'artista ha conquistato il primo disco d'oro della carriera con Tu mi piaci tanto e si è distinto per uno stile personale che fonde rap, cantautorato, melodie e influenze sudamericane, arabe e genovesi.

Il testimone passerà quindi, alle 21.40, a Nerissima Serpe, una delle voci più apprezzate della nuova scena italiana.

A chiudere sarà Morad, autentico protagonista della scena urban europea. Il rapper spagnolo di origine marocchina, che supera i quattordici milioni di streaming settimanali su Spotify, si è affermato tra gli artisti più ascoltati del continente costruendo il proprio successo in maniera completamente indipendente, senza il supporto di una major, fino a diventare uno dei principali punti di riferimento della nuova generazione urban europea.

Una chiusura in grande stile per Collisioni 2026, con migliaia di spettatori pronti a sfidare anche le alte temperature per vivere l'ultima serata del festival.