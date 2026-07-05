Tra le rovine dell'area archeologica di Bene Vagienna riecheggia il grido di Euripide contro tutte le guerre [FOTO]

Un inno di denuncia alle atrocità e all'inutilità della guerra. Antica e maledettamente attuale.

Oltre due millenni ci separano dalla penna di Euripide uno dei tre più grandi tragediografi greci, eppure le sue parole ancora ci colpiscono.

Ieri, sabato 4 luglio, per il festival "Ferie di Augusto", giunto alla 21^ edizione, l’area archeologica di Bene Vagienna si è trasformata in un suggestivo palcoscenico tra le rovine dell'antico teatro romano. Sullo sfondo il Monviso al tramonto, sopra un cielo di stelle: una cornice unica per riportare in vita Le Troiane di Euripide, con la regia di Stefano Fiorillo.

A introdurre lo spettacolo, la direttrice artistica di Torino Spettacoli, Irene Mesturino: "Per la prima volta a Bene Vagienna, portiamo in scena 'Le Troiane', un grido di denuncia alla guerra. Un dramma umano che evoca la grande artista Adriana Innocenti, maestra del regista Stefano Fiorillo, che lancia un messaggio attuale per l'epoca in cui viviamo. La guerra è vista con gli occhi degli sconfitti, le donne sono fantasmi, privati dell'anima. Per comprendere un testo antico come questo il pubblico non ha bisogno di altro se non di ascoltare e accogliere la parola degli antichi che giunge chiara e diretta fino a noi. Riproporre un testo classico significa ricostruire la storia e vivere nel presente".

" A nome di tutta l'amministrazione comunale - ha detto Mauro Corrado, assessore alla cultura - rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione dell’evento: Torino Spettacoli, con Irene Mesturino, Girolamo Angione e tutto lo staff, le Fondazioni CRT e CRC per il sostegno economico, la Direttrice del sito Augusta Bagiennorum Dott.ssa Uggè, il Parco del Marguareis, l’associazione Amici di Bene, la Pro Loco Benese e tutti i dipendenti comunali, amministratori, volontari e operatori coinvolti nell’organizzazione. Anche quest'anno il pubblico avrà modo di scoprire e conoscere l'area di Augusta Bagiennorum in un modo suggestivo e unico nel suo genere, grazie alla qualità artistica della proposta e al fascino del luogo che hanno reso nel tempo le Ferie di Augusto un appuntamento di riferimento nel panorama culturale regionale".

Protagoniste del dramma, scritto da Euripide durante la Guerra del Peloponneso, sono le donne di Troia che attendono la loro infausta sorte, dopo che i greci hanno preso d'assalto la città con l'inganno del cavallo, ordito da Ulisse. C'è chi è destinata subito alla morte, come per Polissena, immolata sulla tomba di Achille e chi attende di essere deportata come schiava in terra nemica. La protagonista è Ecuba, regina di Ilio, moglie di Priamo, che vede tutti i suoi figli andare incontro alla morte. Toccherà a lei seppellire anche il nipote, il piccolo Astianatte, precipitato dagli Achei giù dalle mura della città.

Straordinaria l'interpretazione di Cassandra, principessa figlia di Ecuba, cui il dio Apollo aveva concesso il dono della profezia, ma maledetta per aver rifiutato il suo amore: vede il futuro, ma nessuno le crede.

E poi Andromaca, vedova dello straordinario Ettore, che vede morire tutti i suoi affetti, anche il figlio piccolo che poi verrà sepolto nello scudo del padre e infine Elena, l'incarnazione della bellezza, la causa della guerra e della fine della città di Troia.

Di grande impatto la rappresentazione proposta a Bene Vagienna dal regista e dagli attori che, al termine della rappresentazione, hanno lanciato un potente messaggio contro le guerre dei nostri giorni che, ora come allora, portano a inutili stragi di innocenti: "Sono passati duemila anni, ma ancora non abbiamo imparato nulla. Noi siamo solo attori, ma da questo palco lanciamo un appello alla pace".

Un dramma umano, profondo, che ci ricorda, parafrasando una celebre frase di Goethe che "Classico è colui che sa di vivere sotto lo stesso sole che ha riscaldato Omero". E Le Troiane, ancora oggi, parlano di noi.

La manifestazione "Ferie di Augusto", promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Torino Spettacoli, l’associazione Amici di Bene, le Residenze Reali Sabaude – Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, il Parco del Marguareis e le ATL del Cuneese e di Langhe Monferrato Roero, proseguirà venerdì 10 luglio alle 21.15, con "Verdi, il cammino verso la gloria", spettacolo di musica, teatro e danza dedicato alla giovinezza di Giuseppe Verdi.

Info e programma su completo: https://www.torinospettacoli.com/ferie-di-augusto-2026/