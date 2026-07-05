Al Colle di Nava il 77° Raduno nazionale al Sacrario della Divisione alpina Cuneense (Foto)

Grande partecipazione dalla Liguri e dal Basso Piemonte e non solo al 77° Raduno Nazionale al Sacrario della Divisione Alpina Cuneense, che si è svolto al Colle di Nava, oggi, domenica 5 luglio, dove autorità civili e militari, rappresentanti delle Associazioni d'arma, Alpini e cittadini si sono ritrovati per rendere omaggio ai Caduti della Divisione Cuneense e a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per il Paese.

La manifestazione, che ogni anno richiama numerosi partecipanti, ha rappresentato un importante momento di commemorazione, memoria e condivisione, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono il Corpo degli Alpini: solidarietà, spirito di servizio, impegno e profondo attaccamento alle comunità e al territorio.

Tra i presenti anche il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all'Entroterra e alla Montagna Alessandro Piana e l'assessore regionale all'Urbanistica e al Paesaggio Marco Scajola, che hanno preso parte alle celebrazioni insieme alle altre autorità istituzionali.

"Le nostre comunità montane - dice l'assessore all'Entroterra e alla Montagna Alessandro Piana - rappresentano un patrimonio prezioso, fatto di tradizioni, lavoro, solidarietà e di un profondo legame con il territorio. Iniziative come questa sono fondamentali per far conoscere la storia del territorio e i suoi protagonisti, per sostenere l’economia e il turismo e rafforzare il senso di appartenenza delle nostre comunità. La montagna è una risorsa strategica per il futuro della Liguria: Regione continuerà a sostenere chi ogni giorno vive, lavora e custodisce questi territori, creando opportunità e memoria storica anche per le nuove generazioni".

L'iniziativa ha confermato il forte legame tra il mondo alpino e le comunità locali, sottolineando l'importanza di tramandare alle nuove generazioni il ricordo di chi ha servito il Paese con coraggio e dedizione.

"Partecipare a questa importante adunata significa rendere omaggio a una storia fatta di coraggio, sacrificio e amore per la patria – dichiara l’assessore regionale all'Urbanistica e al Paesaggio Marco Scajola –. Gli Alpini rappresentano un patrimonio umano e valoriale straordinario, capace di essere punto di riferimento non solo nei momenti della memoria, ma anche nelle tante attività di volontariato e sostegno alle comunità. Conservare il ricordo di chi ha servito il Paese e trasmettere questi valori alle nuove generazioni è un dovere che le istituzioni devono continuare a portare avanti. Un sentito ringraziamento va al presidente Giovanni Badano e a tutti gli Alpini che, con il loro impegno quotidiano, mantengono vivo questo straordinario patrimonio di storia, identità e solidarietà".

La cerimonia si è conclusa in un clima di profondo raccoglimento, rinnovando il ricordo dei Caduti e ribadendo il valore della memoria storica quale patrimonio da custodire e trasmettere, insieme ai principi di solidarietà, servizio e appartenenza che continuano a rappresentare l'essenza del Corpo degli Alpini.