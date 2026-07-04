Martiniana Po celebra l'arte con l'Estemporanea di pittura con musica e trekking tra i sentieri

Un intero fine settimana dedicato all'arte, alla musica e alla valorizzazione del territorio. Sabato 11 e domenica 12 luglio Martiniana Po ospiterà la terza edizione dell'Estemporanea di pittura, manifestazione che porterà numerosi artisti a dipingere dal vivo negli angoli più suggestivi del paese.

Per due giorni le vie del centro si trasformeranno in un atelier a cielo aperto: i pittori realizzeranno le loro opere ispirandosi ai paesaggi, agli scorci e all'atmosfera del paese, utilizzando tecniche e stili differenti. I visitatori potranno passeggiare tra le strade, osservare gli artisti all'opera, fermarsi ad ammirare i dipinti e scoprire il processo creativo che porta alla nascita di ogni lavoro.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione culturale "Giovanni Netu Borgna", con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il patrocinio del Comune di Martiniana Po.

Le iscrizioni all'Estemporanea resteranno aperte fino a lunedì 6 luglio.

Il regolamento e la scheda di adesione sono disponibili sul sito del Comune di Martiniana Po, mentre per informazioni è possibile contattare la segreteria dell'associazione al numero: 345- 4534564.

Il programma del fine settimana sarà arricchito anche da un appuntamento musicale.

Sabato 11 luglio alle 21, nella piazzetta Gauthier, si esibirà il "3Chic Vocal Trio" con uno spettacolo a ingresso libero.

La manifestazione proseguirà domenica con un ulteriore momento dedicato alla scoperta del territorio: sui sentieri di Martiniana Po si svolgerà un trekking gastronomico dal titolo "La Mirtillina" organizzato dall'associazione "Vita ai Sentieri di Martiniana Po", che offrirà ai partecipanti anche l'opportunità di ammirare le opere realizzate dagli artisti lungo il percorso, creando un piacevole connubio tra natura, cultura e tradizioni locali.

Info e prenotazioni obbligatorie per la camminata gastronomica al numero: 340-2470811, entro lunedì 6 luglio.