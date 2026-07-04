A Casteldelfino la prima presentazione del libro "Vinegrié", viaggio nella ristorazione della Valle Varaita degli anni Sessanta

Domenica 5 luglio, alle 17,30, piazza Tunineto a Casteldelfino ospiterà la prima presentazione de "Vinegrié. La ristorazione degli anni Sessanta in Valle Varaita", il nuovo libro di Nanni Gianaria pubblicato da Fusta Editore.

Il titolo del volume prende spunto dal "vinegrié", il tradizionale set di ampolline in vetro per olio e aceto che, in lingua piemontese, identificava un oggetto immancabile sulle tavole delle osterie e delle locande di montagna. Un dettaglio semplice ma ricco di significato, simbolo dell'accoglienza e della convivialità che caratterizzavano gli esercizi pubblici dell'epoca.

Gianaria, giornalista e scrittore nato a Venasca nel 1955, prosegue con questo volume il suo lavoro di ricerca dedicato alla memoria della Valle Varaita. Attraverso un percorso che attraversa tutti i Comuni della valle, da Verzuolo fino al confine con la Francia passando per Bellino e Pontechianale, ricostruisce il panorama della ristorazione popolare negli anni Sessanta.

La pubblicazione nasce dall'incrocio di fotografie d'archivio, testimonianze raccolte dalle famiglie del territorio e dalla consultazione della Guida alle attività economiche della Camera di Commercio di Cuneo del 1963. Ne emerge il ritratto di una valle vivace, dove osterie, locande e alberghi rappresentavano punti di incontro per villeggianti, militari, artigiani e residenti, in un periodo di crescita destinato a cambiare profondamente con il decennio successivo.

A completare il volume è un ampio censimento di circa mille attività economiche presenti all'epoca nei diversi paesi della Valle Varaita: dalle sartorie alle falegnamerie, dai barbieri agli allevatori, offrendo così una fotografia dettagliata del tessuto sociale ed economico di una comunità ancora fortemente legata alle proprie tradizioni.

Alla presentazione interverranno l'autore Nanni Gianaria e l'editore Paolo Fusta, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di un libro dedicato non solo alla storia della ristorazione, ma anche alla memoria collettiva e all'identità della Valle Varaita.

L'incontro, a ingresso libero, rientra nel programma delle iniziative culturali promosse dall'associazione Alevè Libre.