A Niella Tanaro il concerto "Da Lucio a Lucio"

La "Pro Niella Tanaro APS" organizza sabato 18 luglio p.v. nella stupenda location della Cascina Berzide in località Berzide un originale concerto dedicato ai due grandi artisti italiani che con le loro composizioni hanno fatto sognare diverse generazioni.

Si potranno ascoltare, eseguite dal vivo da cinque musicisti, le più belle canzoni che hanno caratterizzato le tappe più importanti della loro fantastica carriera. Gli spettatori assisteranno ad uno spettacolo sicuramente coinvolgente ed apprezzato da tutti.

L'omaggio a Lucio Dalla e a Lucio Battisti avrà inizio alle ore 21.00. L'ingresso sarà libero e gratuito con possibilità di accesso ai disabili.

Eventuali offerte saranno destinate alle iniziative ed attività di volontariato della "Pro Niella Tanaro APS", impegnata da anni nella promozione del territorio con la formazione di un volontariato responsabile, soprattutto in ambito culturale e nella promozione di progetti di preservazione delle biodiversità, nella riscoperta delle tradizioni e delle bellezze storico-artistiche, paesaggistiche e naturalistiche di Niella Tanaro.

L'iniziativa vede il supporto del CSV di Cuneo che ha recepito l'importanza dell'impegno della Pro loco niellese.

Si ringrazia il proprietario della Cascina Berzide per la generosa e spontanea disponibilità dell'incantevole sito.

La "Pro Niella Tanaro APS" ricorda altre iniziative di volontariato che sono condotte come ogni anno dai suoi volontari, utili nel tempo a preservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico ed ambientale del paese: restauro e recupero conservativo dell'oratorio della Confraternita medievale di Sant'Antonio; le visite guidate alla scoperta della storia locale e dei numerosi affreschi dei secoli XV e XVI che arricchiscono la Parrocchiale, le cappelle ed alcuni edifici privati (previo appuntamento e contatto telefonico con il 347.3810902); l'organizzazione della XXXII edizione della rassegna musicale "Musica sull'Aia" che vedrà aprire nel mese di agosto (e precisamente dal 6 al 20) alcune caratteristiche Aie di alcune borgate; la collaborazione con l'ASL CN1 nella conduzione del progetto "Gruppo di cammino" di Niella Tanaro (chi volesse partecipare può contattare il 349.4957599); i due concorsi "Il pane artistico" e "Niella Tanaro:tra pittura e pane", giunti quest'anno alla loro settima edizione (chi fosse interessato a partecipare può trovare i relativi bandi sui social Facebook ed Instagram della Pro Niella Tanaro APS), con la realizzazione dei murales sul tema della trafila "dal grano al pane"; il progetto de "la mica bèla", quale tipicità del paese; la raccolta in un Archivio di documenti sulla storia, sulle tradizioni e sulle immagini della comunità niellese, ecc.

La Pro loco di Niella Tanaro invita chiunque fosse interessato a condividere, anche solo in parte, una di queste attività ed a collaborare come volontario alla realizzazione e/o solo alla conoscenza di una di questi progetti a farsi avanti, contattando il Presidente al 347.3810902.

Ringraziando per l'eventuale spazio che vorrete dedicare a questo comunicato stampa, sono disponibile ad approfondire ogni argomento sul nostro impegno di volontariato.

Emanuele Rovella (Presidente della "Pro Niella Tanaro APS" (347.3810902)