A Cuneo un incontro per rileggere le "Confessioni" di Sant'Agostino

Il Centro Culturale “Il Portico di Salomone” di Cuneo, in collaborazione con Progetto HAR, propone una rilettura delle “Confessioni” di Sant’Agostino, attraverso il celebre romanzo storico di Louis De Wohl.

L’incontro si terrà Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21, presso la Sala “La Guida”, Via Bono 5, Cuneo. Interviene Paolo Gardino – professore e autore.

La rilettura del romanzo di Louis De Wohl, che ripercorre il racconto delle “Confessioni”, restituisce non una semplice biografia, ma l’avventura di un’anima che parla al cuore dell’uomo moderno.

La serata è proposta come un invito aperto a tutti a riscoprire quel “cuore inquieto” che non si accontenta di facili risposte, ma cerca instancabilmente la verità. Un dialogo vivo tra fede e ragione, che parla direttamente alle nostre vite.

Questa straordinaria attualità di Sant’Agostino appare oggi ancora più evidente nel contesto della vita della Chiesa. L’elezione di Papa Leone XIV, appartenente all’Ordine di Sant’Agostino, ha riportato al centro dell’attenzione ecclesiale la spiritualità agostiniana: il primato della grazia, l’inquietudine del cuore come motore della ricerca, la Chiesa come comunione di uomini e donne in cammino verso Dio. In questo senso Agostino non è soltanto una grande figura del passato, ma un compagno di viaggio per l’uomo di oggi, chiamato – come allora – a non eludere la domanda decisiva sul senso della propria vita.