Ice Arena di Limone Piemonte: dopo il successo di Natale e Capodanno, arriva il Carnevale sul ghiaccio

Dopo il grande successo registrato durante le festività di Natale e Capodanno, l’Ice Arena di Limone Piemonte continua ad animare l’inverno nel cuore del paese, accompagnando residenti e turisti anche nelle settimane successive. La pista di ghiaccio, aperta dal 5 dicembre 2025, resta uno dei punti di riferimento del periodo invernale e continuerà ad accogliere il pubblico fino al 1° marzo 2026.

Una stagione che prosegue nel segno del divertimento

Situata in pieno centro, a pochi passi dalle aree pedonali, dai locali e dalle principali attrazioni turistiche, l’Ice Arena ha rappresentato una delle proposte più apprezzate durante le feste. Un successo che prosegue anche dopo Capodanno, con una programmazione pensata per mantenere viva l’atmosfera invernale e offrire occasioni di svago per tutte le età.

Orari di apertura – periodo invernale

Durante il periodo invernale, l’Ice Arena osserva i seguenti orari ordinari di apertura:

● Feriali: 15:00 – 19:30



● Prefestivi: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 23:30



● Festivi: 10:00 – 22:00



Orari pensati per offrire massima flessibilità, sia nel pomeriggio sia in fascia serale.

In attesa del Carnevale, la pista si “traveste”

Con l’avvicinarsi del Carnevale, l’Ice Arena si prepara a cambiare volto. Maschere, colori e allegria diventano protagonisti sul ghiaccio, trasformando il pattinaggio in un momento di festa capace di coinvolgere grandi e piccoli. Un’occasione per vivere il Carnevale in modo originale, in un contesto suggestivo e centrale.

17 febbraio Martedì Grasso, promozione speciale per chi pattina mascherato

In occasione del Martedì Grasso, è prevista una iniziativa dedicata al Carnevale:

Sconto di 2 euro sul biglietto di ingresso per tutti coloro che si presenteranno a pattinare mascherati

Un invito a partecipare con fantasia e spirito festoso, pensato per famiglie, bambini e adulti.

La stagione dell’Ice Arena continua fino a marzo

Con la conclusione delle festività natalizie, l’Ice Arena non si ferma: la pista resterà aperta fino al 1° marzo 2026, continuando ad offrire un punto di ritrovo e divertimento nel centro di Limone Piemonte. Un inverno che prosegue sul ghiaccio, tra sport leggero, socialità e atmosfera alpina.