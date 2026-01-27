 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 27 gennaio 2026, 13:52

Cuneo, dal 1° febbraio la mostra fotografica "Semplicemente io... da allora ad oggi"

Personale di Enrico Lorenzetti alla Sala Collegio Geometri, inaugurazione domenica alle 16

Cuneo, dal 1° febbraio la mostra fotografica &quot;Semplicemente io... da allora ad oggi&quot;

Dal 1° febbraio al 1° marzo 2026 la Sala del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7H, ospita la mostra fotografica Semplicemente io... da allora ad oggi di Enrico Lorenzetti. L'inaugurazione è in programma domenica 1° febbraio alle ore 16.00.

La personale dell'artista cuneese presenta un percorso visivo che attraversa il tempo, dal passato al presente, catturando momenti autentici e personali attraverso l'obiettivo fotografico. La mostra invita il pubblico a scoprire l'evoluzione stilistica e tematica di Lorenzetti in uno spazio istituzionale nel cuore della città.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium