Cuneo, dal 1° febbraio la mostra fotografica "Semplicemente io... da allora ad oggi"

Dal 1° febbraio al 1° marzo 2026 la Sala del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7H, ospita la mostra fotografica Semplicemente io... da allora ad oggi di Enrico Lorenzetti. L'inaugurazione è in programma domenica 1° febbraio alle ore 16.00.
La personale dell'artista cuneese presenta un percorso visivo che attraversa il tempo, dal passato al presente, catturando momenti autentici e personali attraverso l'obiettivo fotografico. La mostra invita il pubblico a scoprire l'evoluzione stilistica e tematica di Lorenzetti in uno spazio istituzionale nel cuore della città.