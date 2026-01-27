Alba, incontro di Miroglio Heritage per promuovere l’healthy aging

Si è svolto presso il Palablack del Gruppo Miroglio di Alba l’incontro promosso da Miroglio Heritage nell’ambito di un progetto dedicato alla promozione di uno stile di vita sano e attivo nella popolazione over 60. L’evento, dedicato al tema del mal di schiena e del dolore cervicale, ha registrato una partecipazione molto elevata, con circa 160 adesioni, confermando il forte interesse verso iniziative di prevenzione e benessere.

Relatore dell’incontro sono stati il dott. Giancarlo Rando, fisiatra con oltre 35 anni di esperienza nella diagnosi e cura delle patologie muscolo-scheletriche, vascolari e neurodegenerative, e la dr.ssa Elena Cravero, fisioterapista ed osteopata. Elemento centrale dell’incontro è stata l’importanza della prevenzione nella vita quotidiana, attraverso attività fisica moderata e regolare, cura della postura, ergonomia, attenzione al sonno, alla respirazione e alla gestione dello stress. L’obiettivo condiviso è stato quello di fornire strumenti pratici per migliorare nel tempo autonomia, funzionalità e qualità della vita. Il loro intervento si è inserito in una più ampia riflessione sul concetto di healthy aging, inteso come approccio proattivo alla salute, fondato su prevenzione e autogestione responsabile.

Con questa iniziativa, Miroglio Heritage conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura della salute e dell’approccio fisico e mentale, valorizzando il ruolo della prevenzione e della consapevolezza come leve fondamentali per il benessere individuale e collettivo



