Mercoledì 11 febbraio "La guerra com'è" al Teatro Toselli di Cuneo

Mercoledì 11 febbraio alle ore 18 il Teatro Toselli di Cuneo ospita La guerra com'è, reading teatrale tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada (Feltrinelli), con Elio Germano alla voce, Teho Teardo alle musiche, disegno luci di Alberto Tizzone e produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni, in collaborazione con EMERGENCY e Piemonte dal Vivo.

La voce intensa di Germano incontra le composizioni di Teardo per rivivere le esperienze del fondatore di EMERGENCY: da giovane chirurgo di Sesto San Giovanni ai fronti di guerra più lontani, in un racconto appassionato sul diritto universale alla salute e la scelta di ricucire vite umane. Parole autentiche e dirette narrano le radici di un impegno per salvare vite e difendere diritti, tra riflessioni sulle conseguenze dei conflitti.

Dopo il successo de Il sogno di una cosa da Pasolini, i due artisti rinnovano la loro sintonia in un’esperienza di teatro civile che tocca guerra, umanità e passione per la cura, con scene di Andrea Speranza, video di Gianluca Meda e Filippo Rossi, fonico Francesco Fazzi e contributo della Regione Toscana.