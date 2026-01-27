Venerdì 30 gennaio "Il Corpo Sussurrando" al Teatro Salomone di Cherasco

Venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 il Teatro Salomone di Cherasco ospita Il Corpo Sussurrando, una serata di danza contemporanea che celebra il linguaggio universale del corpo. Sul palco si incontrano due realtà artistiche: il Balletto Teatro di Torino diretto da Viola Scaglione e la D.C. Junior Company di Danzarte Cherasco guidata da Cristina Surace.

L’esperienza e la ricerca del Balletto Torino dialogano con la freschezza espressiva dei giovani talenti cheraschesi attraverso tre momenti coreografici distinti. In scena emergono la versatilità degli interpreti, la pluralità degli stili e uno scambio continuo tra emozioni, generazioni e poetiche differenti, dove il gesto diventa racconto e il movimento sussurro.

Lo spettacolo trasforma il corpo in spazio di incontro, relazione e ascolto, offrendo un’esperienza intensa ed evocativa per gli amanti della danza che emoziona e parla all’anima.

Biglietti e informazioni: Intero € 12,00; Ridotto € 10,00; Abbonamento 5 spettacoli € 40,00 (solo online). Acquisto su ticket.it. Info e prenotazioni: WhatsApp 347 785 1494. Ringraziamenti al Comune di Cherasco, sponsor Gemini Project, partner Radio BraOnTheRocks, Piccolo Teatro di Bra e Fondazione CRC.