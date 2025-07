Alba: il 31 luglio scade la prima rata della Tari, la tassa comunale rifiuti

La prima rata della Tari, la tassa comunale per i rifiuti, è da pagare entro giovedì 31 luglio. Se si preferisce è possibile scegliere il pagamento in un’unica soluzione oppure saldare la seconda rata entro il 1° dicembre 2025.

Il Comune di Alba ha iniziato in data odierna l’invio tramite posta degli inviti di pagamento che, dunque, arriveranno nei prossimi giorni per poter procedere con il pagamento degli F24.

Da oggi, in ogni caso, è già possibile scaricare e stampare gli F24 utili per effettuare il pagamento sul Portale tributi, accessibile tramite Spid e Cie, dal sito internet del Comune di Alba al seguente link:

https://service.sipalinformatica.it/tributi/login.xhtml?idEnte=8&pageId=133254b912064fae90ca5d9f998825c0&dswid=2533.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle Finanze Luigi Garassino: “Da oggi stiamo spedendo a casa degli utenti del servizio il pagamento della Tari che si potrà effettuare in un’unica soluzione o solo la prima rata entro il 31 di luglio mentre la seconda entro il 1° dicembre. Vogliamo condividere l’opportunità per cui è anche possibile avvalersi della procedura online, un modo semplice e veloce che in pochi secondi permette di visualizzare l’F24 per il pagamento”.

Per tutte informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio tributi ai numeri: 0173 292285-287-404