Buona visione dal Caffè letterario di Bra con Ballerina

Esplosioni fragorose, combattimenti infiniti e fiumi di sangue. Per la regia di Len Wiseman, Ballerina porta sul grande schermo una storia di vendetta e rinascita, incentrata su una giovane assassina dal passato tormentato.

Il film si riaggancia a John Wick 3 - Parabellum, in cui abbiamo imparato qualcosa di più sul passato del super killer e incontrato la Ruska Roma, assieme alle ballerine che ne facevano parte e il suo Direttore.

Ballerina segue una di queste ragazze, Eve Macarro (Ana de Armas, già molto action in 007 - No time to die), un’orfana cresciuta in un mondo governato dalla violenza e dalla vendetta.

Dopo aver assistito da bambina all’omicidio del padre (un sicario fuggito dal suo destino) Eve viene adottata dalla Director (Anjelica Huston) e addestrata presso l’accademia dei Ruska Roma, un’organizzazione che fonde danza classica e addestramento letale.

Anni dopo, Eve scopre nuove informazioni sul passato oscuro del padre e decide di rintracciare e uccidere i responsabili del suo omicidio. Inizia così un viaggio che la porta a confrontarsi con fazioni criminali, assassini spietati e figure indecifrabili.

La setta guidata dal misterioso Cancelliere è il suo principale bersaglio, ma la strada per arrivarci è disseminata di ostacoli. Nel corso della storia, Eve affronta anche il suo passato: i fantasmi della sua formazione, l’ambiguità morale dell’ambiente in cui è cresciuta e la possibilità che vendetta e redenzione possano coincidere.

Un cammino che la porta a incrociare di nuovo John Wick in persona (Keanu Reeves), che le concede un’ora di libertà per completare la sua missione prima che il contratto su di lei venga eseguito.

L’ultimo atto del film si svolge in un villaggio di assassini in Europa orientale, con un confronto finale mozzafiato che fonde danza, fuoco e vendetta. Eve riesce a portare a termine la sua missione, tuttavia il prezzo della libertà è alto: ora ha una taglia sulla testa, ma ha anche riacquistato la propria identità.

Questo spin-off è dunque un entusiasmante sequenza di grandi colpi di scena, proprio come gli altri film della saga, forse il più adrenalinico, ma guardateveli tutti.