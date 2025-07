Alba resta capofila del Distretto Diffuso del Commercio: "Tra le sfide la transizione digitale e i negozi sfitti"

La Regione Piemonte ha confermato in queste ore il riconoscimento del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, un progetto strategico che riunisce 81 Comuni del territorio albese, braidese e doglianese, con il Comune di Alba capofila, la Città di Bra, l’Associazione Commercianti Albesi e l’Ascom zona di Bra.

L’iniziativa, che aveva ricevuto il placet della Regione già nell’autunno scorso, si fonda su una visione condivisa di crescita del commercio di prossimità, ponendo le basi per una collaborazione strutturata tra enti pubblici, realtà associative e reti locali. “Abbiamo aggiornato il Piano d’Azione per il Commercio e lo abbiamo presentato entro i termini del bando, lavorando a stretto contatto con le associazioni di categoria. Ora arriva la conferma ufficiale: possiamo proseguire nel percorso e prepararci ai bandi di finanziamento previsti a luglio”, spiega l’assessore albese al Commercio Roberto Cavallo.

A margine della notizia, lo stesso Cavallo ha voluto richiamare l’attenzione su un tema cruciale legato alle risorse: “Su mandato dei colleghi assessori degli altri Distretti del Commercio, in qualità di presidente della Consulta sviluppo economico e attività produttive di ANCI Piemonte, ho chiesto informalmente all’assessore regionale Paolo Bongiovanni e al governatore Alberto Cirio di porre attenzione allo specifico capitolo di bilancio, perché al momento i fondi previsti non consentono uno sviluppo dei distretti così come era stato programmato in fase iniziale e il rischio è di aver creato delle aspettative che ora è difficile mantenere”.

Il riconoscimento regionale rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo di politiche integrate a sostegno delle attività economiche, in un momento in cui la tenuta delle reti urbane del commercio richiede strumenti di coordinamento e programmazione condivisi. A sottolineare il ruolo operativo del Distretto interviene anche Marco Scuderi, manager del progetto, affiancato dal collega Enzo Basso: “Il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra si conferma un importante strumento di coesione territoriale. Anche in occasione del rinnovo del Piano Strategico Triennale 2025-2028, che vede Alba città capofila, è stata riconfermata l’adesione di tutti gli 81 Comuni delle aree albese, braidese e doglianese.”

Le sfide dei prossimi anni saranno complesse e articolate: “Le trasformazioni in atto richiedono che il Distretto, in collaborazione con le Associazioni Commercianti di Alba e Bra e con il prezioso supporto della Cabina di Regia, assuma un ruolo sempre più ampio, diventando un vero e proprio strumento di pianificazione strategica capace di sostenere il passaggio generazionale, accompagnare le imprese nella transizione digitale, rendere l’innovazione accessibile anche alle realtà più piccole e affrontare con efficacia il problema dei negozi sfitti”.

Obiettivo dichiarato è quello di sostenere il commercio locale attraverso azioni concrete che mirino alla valorizzazione dei piccoli Comuni, al miglioramento dell’ambiente urbano, alla digitalizzazione dei servizi, alla formazione degli operatori e a un approccio fortemente orientato alla sostenibilità e alla promozione turistica. I macro temi di intervento si concentrano su turismo, sostenibilità green, formazione e innovazione digitale, con tavoli di lavoro attivi per la qualificazione urbana, la promozione dei prodotti tipici e il coordinamento degli eventi.