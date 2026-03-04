Alba, mercoledì 4 marzo il secondo incontro su "Donne della Bibbia": Maria Teresa Milano parla di Eva

Stasera, mercoledì 4 marzo alle ore 18, presso la Sala Alberione in piazza San Paolo n°14 ad Alba, continua il ciclo di incontri “Donne della Bibbia”: la professoressa Maria Teresa Milano di Fossano nella seconda lezione ci parlerà della prima donna, Eva. Sarà anche l’occasione – come ha già anticipato il 25 febbraio - di sfatare tutte le concezioni che tendono a mettere la donna sotto l’uomo.

Maria Teresa Milano è un'ebraista, scrittrice e musicista. Si occupa di lingua, storia e cultura ebraica e di esegesi biblica, con particolare attenzione alla cultura pop e alla storia delle donne. Laureata in lingua ebraica presso l’Università degli Studi di Torino, ha conseguito nel 2003 il Dottorato di Ricerca in Ebraistica, producendo un’edizione critica del Documento di Damasco. Tra le altre sue opere ricordiamo: Regina Jonas. Vita di una rabbina (Berlino 1902 – Auschwitz 1944), Effatà Editrice, 2012; con Claudio Vercelli e Giorgio Sommacal, Come (non) si diventa razzisti, Edizioni Sonda, 2013; La voce è tutto. Mosaico di donne del mondo ebraico, Effatà Editrice, 2017; con Sarah Kaminski, I bambini raccontano la Shoah, Edizioni Sonda, 2020; Le indomabili donne della Bibbia, Edizioni Sonda, 2021; 21 storie d’amore. La Bibbia come non te l’aspetti, Edizioni Sonda, 2023; Bellezza. Una forza per fiorire, Edizioni Paoline, 2025.

L’ingresso è libero e gratuito, grazie al sostegno di Diocesi, Comune, Banca d’Alba, Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.