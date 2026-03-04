"Guarda che Bella": a Fossano torna l'estetica oncologica e la cura di sé

Sabato 7 marzo torna "Guarda che Bella", il progetto di estetica oncologica promosso dall'associazione La Cura nello Sguardo. L'iniziativa si svolgerà presso il Salone Beauty Più di Fossano dalle 10 alle 12 e offrirà una mattinata dedicata alla cura di sé, alla valorizzazione dell'immagine personale e alla condivisione di un'esperienza positiva in un contesto accogliente e riservato.

"Guarda che Bella" nasce per affiancare le donne che stanno affrontando un percorso oncologico, aiutandole a riscoprire la propria immagine e a rafforzare la fiducia in sé stesse. Il progetto parte da un presupposto fondamentale: la bellezza non è un aspetto superficiale, ma una componente importante del benessere psicologico. Prendersi cura del proprio volto e imparare a valorizzarlo significa anche ritrovare sicurezza e riconnettersi con la propria identità.

Nel corso dell'incontro, un'estetista qualificata metterà a disposizione la propria competenza attraverso sessioni gratuite di make-up, momenti dedicati alla cosmetica oncologica e attività di Self Make-Up. Le partecipanti potranno apprendere tecniche semplici e mirate, pensate per rispondere alle esigenze specifiche delle pelli sottoposte a terapie, acquisendo strumenti pratici da utilizzare in autonomia nella quotidianità.

Le cure oncologiche possono comportare cambiamenti evidenti nell'aspetto, come alterazioni dell'incarnato, perdita di sopracciglia e ciglia, gonfiori o segni lasciati dagli interventi chirurgici. Queste trasformazioni, spesso difficili da accettare, possono influire profondamente sull'autostima. Attraverso accorgimenti tecnici e consigli personalizzati, il make-up diventa uno strumento per attenuare tali segni, ridare armonia al viso e valorizzare lo sguardo, restituendo luminosità ed espressività.

Il progetto rappresenta anche un'occasione di incontro e confronto tra donne che condividono la stessa esperienza. In un clima di ascolto e sostegno reciproco, ogni partecipante potrà sentirsi compresa e accompagnata in un percorso che va oltre l'aspetto estetico, diventando un momento di forza e consapevolezza. "Guarda che Bella" è quindi molto più di una lezione di trucco: è un cammino che mette al centro la persona, la sua unicità e il diritto di sentirsi bella, indipendentemente dalla malattia.