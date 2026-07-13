Cuneo, via alla gara per la nuova pista ciclabile verso Cervasca: investimento da 2,6 milioni di euro

Un nuovo passo avanti per la mobilità sostenibile tra Cuneo e Cervasca. Il Comune di Cuneo ha approvato la determina che dà il via alla procedura di gara per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile finanziato nell'ambito del bando regionale "Piemonte in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche".

L'intervento prevede un investimento complessivo di 2.631.000 euro, di cui oltre 2,1 milioni coperti da fondi della Regione Piemonte.

L'opera interesserà i territori di Cuneo e Cervasca con un tracciato lungo 14,4 chilometri, inserito in un progetto più ampio che coinvolge anche i Comuni di Busca e Tarantasca e che, in futuro, potrà essere esteso fino a raggiungere circa 30 chilometri complessivi di rete ciclabile.

Il Comune ha stabilito di affidare i lavori attraverso una procedura negoziata, invitando almeno dieci imprese specializzate iscritte all'albo fornitori comunale.

L'importo dei lavori posti a gara ammonta a 1.921.777 euro, comprensivi di oltre 432 mila euro destinati alla manodopera e 70 mila euro per gli oneri di sicurezza. Una volta affidato l'appalto, l'impresa avrà 540 giorni di tempo per completare l'intervento.

La Regione finanzierà l'80% dell'investimento, mentre la restante quota sarà coperta dai Comuni coinvolti.