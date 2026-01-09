Al via la 27ª edizione di Burattinarte d'Inverno: otto appuntamenti gratuiti tra magia e poesia

Torna la magia del teatro di figura con la 27ª edizione di Burattinarte d'Inverno, la storica rassegna che da gennaio a marzo animerà otto comuni del territorio con spettacoli gratuiti dedicati a grandi e piccini.

L'inaugurazione è fissata per domenica 18 gennaio alle 16.30 al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba, dove Laura Landi presenterà "Il Notturno...con brio!", un viaggio poetico che intreccia musica, pantomima e sentimenti nascosti. La rassegna proseguirà il 1° febbraio a Piobesi d'Alba con "Codamozza il Gatto" di Habanera Teatro e l'8 febbraio ad Alba, dove il prestigioso Teatro Sociale ospiterà "Area 52" della Compagnia della Settimana Dopo.

Il calendario prosegue il 15 febbraio a Grinzane Cavour con "Un Po' di Pulcinella" del Teatro del Secchio, mentre il 1° marzo Corneliano d'Alba ospiterà un evento speciale: "Alla Fiera dei Racconti", un pomeriggio interattivo dalle 15.30 alle 18.30 con Sasa Guadalupe e il duo Claudio&Consuelo.

Gli ultimi appuntamenti vedranno protagonisti "Gioppino a Venezia in cerca di fortuna" il 15 marzo a Novello, "Il Cane Infernale" del Teatro Medico Ipnotico il 22 marzo a Murazzano, e la chiusura il 29 marzo a Guarene con "Fragile" di Valentina Vecchio.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 16.30 con ingresso libero.