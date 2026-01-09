 / Eventi

Al via la 27ª edizione di Burattinarte d'Inverno: otto appuntamenti gratuiti tra magia e poesia

Primo appuntamento della rassegna teatrale domenica 18 gennaio a Corneliano d'Alba con spettacoli per tutte le età

Foto della 1ª edizione di Burattinarte

Torna la magia del teatro di figura con la 27ª edizione di Burattinarte d'Inverno, la storica rassegna che da gennaio a marzo animerà otto comuni del territorio con spettacoli gratuiti dedicati a grandi e piccini.

L'inaugurazione è fissata per domenica 18 gennaio alle 16.30 al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba, dove Laura Landi presenterà "Il Notturno...con brio!", un viaggio poetico che intreccia musica, pantomima e sentimenti nascosti. La rassegna proseguirà il 1° febbraio a Piobesi d'Alba con "Codamozza il Gatto" di Habanera Teatro e l'8 febbraio ad Alba, dove il prestigioso Teatro Sociale ospiterà "Area 52" della Compagnia della Settimana Dopo.

Il calendario prosegue il 15 febbraio a Grinzane Cavour con "Un Po' di Pulcinella" del Teatro del Secchio, mentre il 1° marzo Corneliano d'Alba ospiterà un evento speciale: "Alla Fiera dei Racconti", un pomeriggio interattivo dalle 15.30 alle 18.30 con Sasa Guadalupe e il duo Claudio&Consuelo.

Gli ultimi appuntamenti vedranno protagonisti "Gioppino a Venezia in cerca di fortuna" il 15 marzo a Novello, "Il Cane Infernale" del Teatro Medico Ipnotico il 22 marzo a Murazzano, e la chiusura il 29 marzo a Guarene con "Fragile" di Valentina Vecchio.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 16.30 con ingresso libero.

Per informazioni: Associazione Burattinarte ETS, tel. 338 7154844, www.burattinarte.it.
 

