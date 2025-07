A La Morra via al consolidamento del versante sotto piazza Castello

A La Morra proseguono gli interventi sul versante sottostante piazza Castello, uno dei punti più iconici del borgo langarolo. L’opera è cruciale per la messa in sicurezza di un’area che, nel tempo, ha mostrato segni di fragilità idrogeologica, specialmente in occasione degli eventi alluvionali del 1994, 2009 e 2016.

Il sito, interessato da fenomeni di dissesto gravitativo, è al centro di un complesso progetto di consolidamento geologico e strutturale, che punta a garantire la stabilità della piazza e della via San Francesco sottostante. La sindaca Maria Luisa Ascheri conferma la rilevanza strategica dell’opera: "Si tratta di un intervento atteso e fondamentale per la sicurezza del nostro centro storico e per la tutela del paesaggio collinare che ci rappresenta".

Per consentire l’avvio delle opere, si è proceduto nelle scorse settimane a un taglio selettivo della vegetazione, operazione necessaria per eliminare specie infestanti che minacciavano la stabilità del versante e impedivano il recupero di una vegetazione autoctona. Le piante rimosse erano incompatibili con le caratteristiche naturali dell’area e non funzionali al consolidamento.

Nella fase successiva, si procederà con un intervento mirato di rivegetazione ambientale, che prevede la piantumazione esclusiva di essenze locali: l’obiettivo è ricostruire un equilibrio paesaggistico coerente e sostenibile, capace di coniugare estetica e funzionalità.

“Durante le prime fasi i cambiamenti possono risultare evidenti, ma il progetto è pensato per restituire rapidamente dignità e bellezza al paesaggio, garantendo nel lungo periodo la sua stabilità”, spiega l’Amministrazione comunale.