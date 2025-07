Posata la prima pietra del cantiere per il nuovo Mercato Ortofrutticolo di Canale [FOTO e VIDEO]

Inaugurato oggi, giovedì 17 luglio, alla presenza del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, di numerosi sindaci del Roero, di autorità del mondo bancario, turistico, sociale e imprenditoriale del territorio, il cantiere che provvederà alla trasformazione del Mercato Ortofrutticolo di Canale, una struttura che si prefigge di diventare piattaforma logistica agroalimentare innovativa, sostenibile e al servizio del territorio.

Il progetto, come ha ribadito nel suo intervento il sindaco di Canale Enrico Faccenda, è ambizioso: “Porteremo a termine i lavori entro giugno 2026 grazie ad un finanziamento del PNRR. Si avrà una ricaduta economica importante, la struttura esistente verrà rinnovata in tutte le sue parti e ne beneficeranno in futuro tutti gli addetti del mondo agricolo, ortofrutticolo, artigiano e commerciale del Roero. Oggi è un momento importantissimo per il nostro territorio che ne beneficerà anche a livello turistico”.

Alla posa della prima pietra hanno partecipato in rappresentanza della Regione Piemonte, che ha sostenuto fin da subito l’iniziativa, il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’agricoltura e turismo Paolo Bongioanni, segno tangibile della comune volontà di portare a termine il rinnovamento di un complesso storico, catalizzatore in passato di moltissima operosità agricola e commerciale roerina.

Nel suo intervento il governatore del Piemonte ha ricordato l’iter di avvicinamento al reperimento dei fondi: “È stato bravo il sindaco Faccenda nell’intercettare i fondi PNRR e predisporre una squadra in grado di realizzare il progetto. Abbiamo tutti fatto la nostra parte per riuscire a realizzare un’opera che farà arrivare 10 milioni di euro sul territorio e che avrà ricadute anche sul turismo, poiché molto del turismo che viviamo in Piemonte è merito delle nostre eccellenze agricole”.

Un concetto ripreso dall’assessore Paolo Bongioanni, che ha sottolineato il legame con il nascente Distretto del Cibo del Roero: “Ci sono delle opportunità anche grazie al Distretto del Cibo del Roero, uno degli undici in Italia finanziati dal Ministero dell’Agricoltura, un ulteriore possibilità di guardare ad un futuro sempre più virtuoso e per una produzione agroalimentare di straordinaria eccellenza”.

Nella breve cerimonia sono intervenuti il direttore del Mercato Ortofrutticolo di Canale Massimo Torchio, il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia, il consigliere provinciale e sindaco di Guarene Simone Manzone ed erano presenti numerosi esponenti del mondo agricolo e turistico fra cui il citato Silvio Artusio Comba, presidente del Distretto del Cibo del Roero.

Gli interventi delle autorità in occasione dell'inaugurazione (GUARDA IL VIDEO)