A Farigliano si presenta “Né oblio né perdono. Argentina 1976-2026”

Il circolo arci La Società di Naviante “Domenico Milano”, negli anni, è stato tante cose diverse: scuola elementare della frazione, base di un comando partigiano e, negli anni Settanta, una delle scuole politiche create in varie parti del mondo dagli esuli argentini in fuga dalla dittatura di Jorge Rafael Videla.

La comunità di Naviante, ma anche molte persone dei paesi attorno, in quell’occasione, ospitò per diversi anni una decina di persone, occupandosi di tutto: trovare loro abitazioni, vestiti, cibo, lavoro.

A Naviante c’erano uomini, donne, bambini; c’erano militanti, studiosi, scrittori, attivisti. Tra questi, i genitori di Nicolás Rapetti, che in Naviante tutti conoscevano con i nomi di copertura: Mati e Mariano. Nicolás nasce in Italia proprio durante quella esperienza politica e comunitaria.

Tornerà a vivere in America Latina da ragazzo e in Argentina si unirà al movimento straordinario che, prendendo le mosse dal coraggio delle “Madri di Plaza di Mayo” (associazione di madri di ragazzi scomparsi, torturati, uccisi) e grazie a decenni di impegno e di lotte, è riuscito a mobilitare la società civile e a portare alla luce la verità sugli anni della dittatura e sulla tragedia dei desaparecidos.

Nicolás Rapetti ora ritorna a Naviante, per presentare il suo libro “Né oblio né perdono. Argentina 1976-2026”, che racconta gli ultimi cinquant’anni della storia argentina e il percorso di questo Paese alla continua ricerca di verità e giustizia.

La presentazione del libro si svolgerà giovedì 30 aprile, alle ore 21, presso il circolo Arci La Società di Naviante di Domenico Milano. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.