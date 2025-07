Un'estate di attività, natura e colore per il Centro Studi Beppe Fenoglio

Luglio è un mese di cammino e riflessione per il Centro Studi “Beppe Fenoglio”, che rilancia la propria proposta culturale estiva tra le colline e le strade di Alba, nel segno della letteratura, dell’arte e del paesaggio. Intanto si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’associazione, che guiderà il centro dal 2025 al 2030: alla presidenza è stato confermato Riccardo Corino, con Edoardo Borra eletto all’unanimità vice-presidente dai consiglieri Chiara Colombini, Elisa Giordano, Laura Della Valle, Daniele Cerrato e Francesco D’Agostino. La prima seduta è stata anche occasione per impostare la programmazione del secondo semestre dell’anno, in particolare in vista della prossima Maratona Fenogliana, attesa come sempre in autunno.

Nel frattempo, l’estate si snoda tra passeggiate letterarie e tour urbani, con iniziative aperte a tutti e costruite per intrecciare il pensiero di Fenoglio e l’eredità artistico-scientifica di Pinot Gallizio ai paesaggi delle Langhe. Il ciclo di trekking “See you later, Wood” attraversa i territori di Langhe, Monferrato e Roero per interrogarsi sul nostro rapporto con la natura e sul bisogno di prendercene cura. I percorsi sono gratuiti, guidati e prenotabili, nati in collaborazione con i Comuni patrocinanti.

Il calendario propone il prossimo appuntamento sabato 26 luglio a Benevello con “I segni dell’acqua”, una camminata lungo il torrente Berria ispirata dalle parole di Gallizio. A seguire, sabato 23 agosto a Cortemilia, si terrà la passeggiata “Con il bosco e la grande madre Langa” – tappa integrata nella Fiera Nazionale della Nocciola – organizzata insieme a Ecomuseo delle Rocche, Comune e Biblioteca Civica. Si continua sabato 30 agosto da Arguello con il trekking “Quercia&Luppolo” e si conclude domenica 7 settembre a Gorzegno con un percorso dedicato a “Un giorno di fuoco”, in collaborazione con l’associazione UnTerritorio per Gorzegno Magica.

Proseguono anche le visite guidate cittadine “I colori di Gallizio”, previste ogni domenica mattina fino a fine agosto. Dalle 10.30 alle 12.30, i partecipanti sono accompagnati in un viaggio tra le molteplici vite del pittore albese: farmacista, archeologo, botanico, partigiano, “re degli zingari”. Si parte dal Centro Studi “Beppe Fenoglio”, custode di oggetti e libri originali, e si arriva al Museo Archeologico Eusebio, dove è allestita la mostra “Era Gallizio”. Gli ultimi tre appuntamenti si svolgeranno domenica 20 e 27 luglio, e domenica 31 agosto. Anche in questo caso, la partecipazione è gratuita con prenotazione, con biglietto simbolico di 1 euro solo per l’ingresso al museo.

Il Centro Studi “Beppe Fenoglio” ETS è un presidio culturale che vive grazie all’impegno di chi ne condivide la missione: promuovere e proteggere il patrimonio storico, artistico e letterario del territorio albese. Le sue attività si rivolgono non solo agli appassionati di Fenoglio, ma a tutti coloro che credono nella cultura come bene comune. Per questo è possibile sostenere concretamente il Centro Studi diventando socio ordinario (quota annua di 250 euro) o socio sostenitore (quota annua più una o più quote da 1.000 euro).

L’adesione è aperta a persone fisiche ed enti che condividano gli scopi dell’associazione, sottoponendo domanda scritta al consiglio di amministrazione. In alternativa, anche un piccolo contributo può fare la differenza: con una donazione libera o destinando il 5x1000 al Centro Studi “Beppe Fenoglio” ETS (codice fiscale 90036020049) si partecipa alla diffusione della memoria civile, della letteratura e dell’identità culturale del nostro territorio. Per informazioni e prenotazioni: 0173/364623, www.centrostudibeppefenoglio.it