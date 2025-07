“Estate a Sant’Antonino di Salmour”: la Sagra dei prodotti tipici locali, tra serate gastronomiche, musica e ballo

Per i frazionisti di Sant’Antonino di Salmour è di nuovo tempo dell’appuntamento della festa patronale in onore di Sant’Antonio da Padova.

Un evento denominato “Estate a Sant’Antonino: Sagra dei prodotti tipici locali”, per l’appunto, che la Pro loco del giovane presidente Patrik Curti, 29 anni, accompagnato dai suoi 50 volontari, sta organizzando in modo meticoloso per permettere la riuscita delle sei serate gastronomiche e degli eventi collaterali in programma.

L’intera manifestazione, sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte, patrocinata dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Salmour e in collaborazione con BeneBanca e Cassa di Risparmio di Fossano, si svolgerà da venerdì 25 luglio a venerdì 1 agosto.

Dalle 20 le varie serate “mangerecce” (eccezion fatta per la cena in allegria del 31 luglio alle 19.45), saranno caratterizzate da piatti della nostra tradizione piemontese, abbinati a vini delle Langhe.

Venerdì 25 e sabato 26 luglio avverranno le serate di fritto di pesce, mentre domenica 27 spazio a quella a base di rostelle di Fassona piemontese, giovedì 31 la cena in allegria con grigliata di carne (offerta dalla Pro-Loco ai frazionisti over 65 a cui è richiesto di confermare la presenza), mentre venerdì 1 agosto la serata del gnocco fritto.

Durante i vari appuntamenti spazio anche alle serate danzanti sul palchetto: liscio sabato 26 luglio, alle 21.30 con l’orchestra “I Roeri” e domenica 27, dalle 21 con Sonia De Castelli.

Serate “giovani” insieme alla “Festa della birra”, invece, giovedì 31 luglio con gli Explosion e venerdì 1 agosto con Dj Don Paolo, entrambe a partire dalle 22. Da ricordare infine domenica 27 luglio alle 9.15 santa messa in ricordo dei 15 anni della Pro loco e del santo patrono Sant’Antonio da Padova.

Per informazioni più specifiche e per le prenotazioni ai diversi momenti gastronomici (fino ad esaurimento posti) contattare il 333/9994443.